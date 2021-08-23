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Ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
Ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета - РИА Новости, 23.08.2021
Ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:44
2021-08-23T11:44
2021-08-23T11:44
наука
общество
российская академия наук
наталья мокрышева
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа и предиабета, разработка получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ эндокринологии."Группа ученых-эндокринологов из НМИЦ эндокринологии разработала инновационный способ оценки наличия СД2 и ПД среди граждан Российской Федерации. Этот оригинальный метод основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения следующих параметров: возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза СД 2 типа у кровных родственников, наличие артериальной гипертензии, регулярность физических нагрузок, потребление консервированных и/или копченых и/или избыточно соленых продуктов, индекс массы тела, уровень сахара в капиллярной/венозной крови, соотношение окружности талии к окружности бедер, значение систолического артериального давления", - говорится в сообщении.Предложенная методика не предполагает каких-либо особых медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, она может быть использована для всех пациентов, уточнили в пресс-службе.Данная авторская разработка специалистов центра получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе."Наш способ основан на обширных данных, полученных в ходе крупных эпидемиологических исследований. Количественные значения диагностически значимых показателей характерны именно для российской популяции. Разработанная нами совокупность показателей позволяет с большой вероятностью и точностью выявить группу риска пациентов, не пропустив пограничные состояния", - цитирует пресс-служба директора НМИЦ эндокринологии, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.
https://ria.ru/20210603/genom-1735507236.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, российская академия наук, наталья мокрышева, россия
Ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
В НМИЦ эндокринологии разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России
разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа и предиабета, разработка получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ эндокринологии.
"Группа ученых-эндокринологов из НМИЦ эндокринологии разработала инновационный способ оценки наличия СД2 и ПД среди граждан Российской Федерации. Этот оригинальный метод основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения следующих параметров: возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза СД 2 типа у кровных родственников, наличие артериальной гипертензии, регулярность физических нагрузок, потребление консервированных и/или копченых и/или избыточно соленых продуктов, индекс массы тела, уровень сахара в капиллярной/венозной крови, соотношение окружности талии к окружности бедер, значение систолического артериального давления", - говорится в сообщении.
Предложенная методика не предполагает каких-либо особых медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, она может быть использована для всех пациентов, уточнили в пресс-службе.
Данная авторская разработка специалистов центра получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе.
"Наш способ основан на обширных данных, полученных в ходе крупных эпидемиологических исследований. Количественные значения диагностически значимых показателей характерны именно для российской популяции. Разработанная нами совокупность показателей позволяет с большой вероятностью и точностью выявить группу риска пациентов, не пропустив пограничные состояния", - цитирует пресс-служба директора НМИЦ эндокринологии, члена-корреспондента РАН
Наталью Мокрышеву.