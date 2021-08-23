https://ria.ru/20210823/davlenie-1746908471.html

Украина призвала ООН усилить давление на Россию

Украина призвала ООН усилить давление на Россию - РИА Новости, 23.08.2021

Украина призвала ООН усилить давление на Россию

Верховная рада Украины обратилась к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам иностранных государств с... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:59

2021-08-23T16:59

2021-08-23T17:04

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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой усилить сотрудничество в рамках "Крымской платформы" с целью политико-дипломатического давления на Россию. Такое заявление на внеочередной сессии украинского парламента в понедельник поддержали 283 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял изданию "Коммерсант", что участие ряда лидеров стран и высокопоставленных лиц ЕС в саммите негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя."Верховная рада Украины призывает парламентские институты международных организаций и парламенты иностранных государств к усилению межпарламентского сотрудничества в рамках Крымской платформы с целью консолидации усилий и осуществления международного политико-дипломатического давления на государство-оккупанта - Российскую Федерацию", - говорится в тексте заявления.Рада просит Европейский парламент принять резолюцию о поддержке "Крымской платформы".Кроме того, украинский парламент призвал иностранных партнеров не признавать российские паспорта, которые выдают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Их начали выдавать с 2019 года в связи с ситуацией с гражданскими правами в регионе, по словам президента РФ Владимира Путина, "переходящими границы".

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746860961.html

https://ria.ru/20210820/klimkin-1746483155.html

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в мире, киев, москва, владимир путин, александр грушко, совет европы, мид украины, обсе, дмитрий кулеба, россия