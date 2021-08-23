16:59 23.08.2021 (обновлено: 17:04 23.08.2021)
Украина призвала ООН усилить давление на Россию
Верховная Рада Украины призвала ООН, ОБСЕ и НАТО усилить давление на Россию
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой усилить сотрудничество в рамках "Крымской платформы" с целью политико-дипломатического давления на Россию. Такое заявление на внеочередной сессии украинского парламента в понедельник поддержали 283 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял изданию "Коммерсант", что участие ряда лидеров стран и высокопоставленных лиц ЕС в саммите негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя.
"Верховная рада Украины призывает парламентские институты международных организаций и парламенты иностранных государств к усилению межпарламентского сотрудничества в рамках Крымской платформы с целью консолидации усилий и осуществления международного политико-дипломатического давления на государство-оккупанта - Российскую Федерацию", - говорится в тексте заявления.
Рада просит Европейский парламент принять резолюцию о поддержке "Крымской платформы".
Кроме того, украинский парламент призвал иностранных партнеров не признавать российские паспорта, которые выдают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Их начали выдавать с 2019 года в связи с ситуацией с гражданскими правами в регионе, по словам президента РФ Владимира Путина, "переходящими границы".
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