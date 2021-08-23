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После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел
После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел - РИА Новости, 23.08.2021
После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел
Дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества возбуждены после побега семерых преступников из республиканского... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:14
2021-08-23T13:14
происшествия
заиграевский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
россия
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества возбуждены после побега семерых преступников из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии, сообщило СУСК РФ по республике.Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день.По данным СК, по факту побега следственным отделом по Заиграевскому району "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охраны лиц, получающих принудительное лечение".Данные уголовные дела в связи с резонансом переданы прокурором района также в производство следственных органов Следственного комитета.
https://ria.ru/20210821/pobeg-1746705858.html
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заиграевский район
республика бурятия
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происшествия, заиграевский район, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия, россия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
13:14 23.08.2021
 
После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел

После побега преступников из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько уголовных дел

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества возбуждены после побега семерых преступников из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии, сообщило СУСК РФ по республике.
Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день.
Сломали решетку – преступник о бунте и побеге из психдиспансера
21 августа, 21:53
"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансераИз психоневрологического диспансера в бурятском селе Новая Брянь сбежали семеро преступников, устроивших накануне бунт.
По данным СК, по факту побега следственным отделом по Заиграевскому району "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охраны лиц, получающих принудительное лечение".
"Помимо этого, дознавателями отдела МВД России по Заиграевскому району возбуждены уголовные дела о причинении пациентами во время беспорядков санитару учреждения телесных повреждений и о повреждении имущества диспансера по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)", - говорится в сообщении.
Данные уголовные дела в связи с резонансом переданы прокурором района также в производство следственных органов Следственного комитета.
Через окошко, ломали решетку – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии
21 августа, 15:12
Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии
 
ПроисшествияЗаиграевский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика БурятияРоссияПобег осужденных из психдиспансера в Бурятии
 
 
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