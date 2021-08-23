https://ria.ru/20210823/buryatiya-1746850794.html

После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел

После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел - РИА Новости, 23.08.2021

После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел

Дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества возбуждены после побега семерых преступников из республиканского... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:14

2021-08-23T13:14

2021-08-23T13:14

происшествия

заиграевский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

россия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества возбуждены после побега семерых преступников из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии, сообщило СУСК РФ по республике.Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день.По данным СК, по факту побега следственным отделом по Заиграевскому району "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охраны лиц, получающих принудительное лечение".Данные уголовные дела в связи с резонансом переданы прокурором района также в производство следственных органов Следственного комитета.

https://ria.ru/20210821/pobeg-1746705858.html

https://ria.ru/20210821/pobeg-1746676860.html

заиграевский район

республика бурятия

россия

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происшествия, заиграевский район, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия, россия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии