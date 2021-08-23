После побега из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько дел
После побега преступников из психдиспансера в Бурятии возбудили несколько уголовных дел
КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества возбуждены после побега семерых преступников из республиканского психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии, сообщило СУСК РФ по республике.
Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день.
По данным СК, по факту побега следственным отделом по Заиграевскому району "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охраны лиц, получающих принудительное лечение".
"Помимо этого, дознавателями отдела МВД России по Заиграевскому району возбуждены уголовные дела о причинении пациентами во время беспорядков санитару учреждения телесных повреждений и о повреждении имущества диспансера по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)", - говорится в сообщении.
Данные уголовные дела в связи с резонансом переданы прокурором района также в производство следственных органов Следственного комитета.