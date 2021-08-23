https://ria.ru/20210823/bronemashina-1746816211.html
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину - РИА Новости, 23.08.2021
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину
Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники - "Военно-промышленная компания" (ВПК) - покажет на форуме "Армия-2021" перспективную плавающую... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:31
2021-08-23T10:31
2021-08-23T10:31
новое оружие россии
кубинка
военно-промышленная компания (ооо "впк")
александр красовицкий
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники - "Военно-промышленная компания" (ВПК) - покажет на форуме "Армия-2021" перспективную плавающую бронемашину, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Александр Красовицкий."Первая премьера – Многоцелевая бронированная плавающая машина, это не очередная модификация "Тигра", а абсолютно новое шасси с несущим бронированном корпусом. Мы рассчитываем показать её военным, а что из нее в итоге получится – сферы применения, устанавливаемые системы вооружений и так далее - определит госзаказчик", - сказал он, говоря о новинках, представляемых ВПК на выставке в Кубинке."Военно-промышленная компания" была основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь БТР, и специальных машин "Тигр".
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746801449.html
кубинка
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кубинка, военно-промышленная компания (ооо "впк"), александр красовицкий, форум "армия — 2021"
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину
Военно-промышленная компания покажет перспективную плавающую бронемашину на "Армии-2021"