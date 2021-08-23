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Новое оружие России
https://ria.ru/20210823/bronemashina-1746816211.html
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину - РИА Новости, 23.08.2021
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину
Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники - "Военно-промышленная компания" (ВПК) - покажет на форуме "Армия-2021" перспективную плавающую... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:31
2021-08-23T10:31
новое оружие россии
кубинка
военно-промышленная компания (ооо "впк")
александр красовицкий
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники - "Военно-промышленная компания" (ВПК) - покажет на форуме "Армия-2021" перспективную плавающую бронемашину, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Александр Красовицкий."Первая премьера – Многоцелевая бронированная плавающая машина, это не очередная модификация "Тигра", а абсолютно новое шасси с несущим бронированном корпусом. Мы рассчитываем показать её военным, а что из нее в итоге получится – сферы применения, устанавливаемые системы вооружений и так далее - определит госзаказчик", - сказал он, говоря о новинках, представляемых ВПК на выставке в Кубинке."Военно-промышленная компания" была основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь БТР, и специальных машин "Тигр".
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кубинка, военно-промышленная компания (ооо "впк"), александр красовицкий, форум "армия — 2021"
10:31 23.08.2021
 
На "Армии-2021" покажут перспективную плавающую бронемашину

Военно-промышленная компания покажет перспективную плавающую бронемашину на "Армии-2021"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНа Международном форуме "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники - "Военно-промышленная компания" (ВПК) - покажет на форуме "Армия-2021" перспективную плавающую бронемашину, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Александр Красовицкий.
"Первая премьера – Многоцелевая бронированная плавающая машина, это не очередная модификация "Тигра", а абсолютно новое шасси с несущим бронированном корпусом. Мы рассчитываем показать её военным, а что из нее в итоге получится – сферы применения, устанавливаемые системы вооружений и так далее - определит госзаказчик", - сказал он, говоря о новинках, представляемых ВПК на выставке в Кубинке.
У входа в Конгрессно-выставочный центр Патриот, геде размещена выставочная экспозиция Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 08:39Новое оружие России
"Ростех" представит на "Армии-2021" БМП "Манул"
"Военно-промышленная компания" была основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь БТР, и специальных машин "Тигр".
 
Новое оружие РоссииКубинкаВоенно-промышленная компания (ООО "ВПК")Александр КрасовицкийФорум "Армия — 2021"
 
 
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