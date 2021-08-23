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Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов - РИА Новости, 23.08.2021
Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T05:57
2021-08-23T05:57
2021-08-23T05:58
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 05.42 мск рос в цене на чуть более 2,5% - до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тысячи.А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% - до 49 915 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Криптовалюта потеряла в мае почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.
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экономика, в мире, москва, биткоин
05:57 23.08.2021 (обновлено: 05:58 23.08.2021)
Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
Стоимость биткоина кратковременно превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Стоимость биткоина
кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 05.42 мск рос в цене на чуть более 2,5% - до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тысячи.
А по данным портала CoinMarketCap
, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% - до 49 915 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Криптовалюта потеряла в мае почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.