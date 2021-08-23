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В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:57
2021-08-23T18:57
в мире
талибан
турция
афганистан
беженцы
омер челик
россия
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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.Ситуация в Афганистане особенно обострилась за последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это своим желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время."Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца (из Афганистана). Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы", - сказал Челик журналистам.По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти всеобъемлющее решение кризиса в Афганистане."Он ведет интенсивную международную дипломатию – обсуждал ситуацию в Афганистане с (президентом РФ Владимиром) Путиным, (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель. Мы внимательно отслеживаем тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление "Талибана"*. Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма", - добавил Челик.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/bezhentsy-1746097694.html
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в мире, талибан, турция, афганистан, беженцы, омер челик, россия
18:57 23.08.2021
 
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана

Пресс-секретарь ПСР Омер Челик: Турция не сможет принять ни одного беженца из Афганистана

© AFP 2021 / Adem AltalШтаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция
Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / Adem Altal
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась за последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это своим желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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"Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца (из Афганистана). Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы", - сказал Челик журналистам.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти всеобъемлющее решение кризиса в Афганистане.
"Он ведет интенсивную международную дипломатию – обсуждал ситуацию в Афганистане с (президентом РФ Владимиром) Путиным, (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель. Мы внимательно отслеживаем тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление "Талибана"*. Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма", - добавил Челик.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреТалибанТурцияАфганистанбеженцыОмер ЧеликРоссия
 
 
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