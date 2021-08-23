https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746930909.html

В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана

В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021

В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана

Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:57

2021-08-23T18:57

2021-08-23T18:57

в мире

талибан

турция

афганистан

беженцы

омер челик

россия

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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана, заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.Ситуация в Афганистане особенно обострилась за последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это своим желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время."Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца (из Афганистана). Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы", - сказал Челик журналистам.По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти всеобъемлющее решение кризиса в Афганистане."Он ведет интенсивную международную дипломатию – обсуждал ситуацию в Афганистане с (президентом РФ Владимиром) Путиным, (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель. Мы внимательно отслеживаем тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление "Талибана"*. Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма", - добавил Челик.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/bezhentsy-1746097694.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746874223.html

турция

афганистан

россия

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в мире, талибан, турция, афганистан, беженцы, омер челик, россия