https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746926956.html

Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев

Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев - РИА Новости, 23.08.2021

Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев

Германия выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах, заявил... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:35

2021-08-23T18:35

2021-08-23T18:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

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германия

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мид германии

хайко маас

россия

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы выделяем 100 миллионов евро срочной помощи международным гуманитарным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних с Афганистаном странах", - заявил Маас на пресс-конференции.По его словам, Берлин также начал переговоры с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцам, которые будут пересекать границу и у которых будет основание на отправку в Германию, была возможность обращаться в немецкие посольства. "Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии", - заявил Маас.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746869268.html

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германия

россия

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в мире, сша, германия, нато, мид германии, хайко маас, россия