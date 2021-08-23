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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746926956.html
Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев
Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев - РИА Новости, 23.08.2021
Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев
Германия выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах, заявил... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:35
2021-08-23T18:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
германия
нато
мид германии
хайко маас
россия
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы выделяем 100 миллионов евро срочной помощи международным гуманитарным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних с Афганистаном странах", - заявил Маас на пресс-конференции.По его словам, Берлин также начал переговоры с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцам, которые будут пересекать границу и у которых будет основание на отправку в Германию, была возможность обращаться в немецкие посольства. "Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии", - заявил Маас.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html
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в мире, сша, германия, нато, мид германии, хайко маас, россия
18:35 23.08.2021
 
Германия выделила сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев

Глава МИД ФРГ Хайко Маас: Германия выделяет сто миллионов евро на поддержку афганских беженцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы выделяем 100 миллионов евро срочной помощи международным гуманитарным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних с Афганистаном странах", - заявил Маас на пресс-конференции.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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По его словам, Берлин также начал переговоры с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцам, которые будут пересекать границу и у которых будет основание на отправку в Германию, была возможность обращаться в немецкие посольства. "Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии", - заявил Маас.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
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