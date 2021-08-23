https://ria.ru/20210823/bayden-1746952944.html

Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами

Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами - РИА Новости, 23.08.2021

Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами

Президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством афганского движения "Талибан", сказал его советник по национальной безопасности... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T22:44

2021-08-23T22:44

2021-08-23T22:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

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джо байден

администрация президента сша

россия

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством афганского движения "Талибан", сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."На ваш... вопрос относительно того, будет или нет президент Байден говорить с лидерами талибов, в настоящее время такая возможность не рассматривается", - сообщил он журналистам на брифинге в Белом доме.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, администрация президента сша, россия, джейк салливан