Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/bayden-1746952944.html
Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами
Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами - РИА Новости, 23.08.2021
Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами
Президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством афганского движения "Талибан", сказал его советник по национальной безопасности... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:44
2021-08-23T22:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
администрация президента сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_0:168:3085:1903_1920x0_80_0_0_d4277ea417a711b8d0e0eec63dfca10a.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством афганского движения "Талибан", сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."На ваш... вопрос относительно того, будет или нет президент Байден говорить с лидерами талибов, в настоящее время такая возможность не рассматривается", - сообщил он журналистам на брифинге в Белом доме.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_49a5eed83f7ed0aa3501cc504bf6c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, администрация президента сша, россия, джейк салливан
22:44 23.08.2021
 
Салливан оценил возможность переговоров Байдена с талибами

Советник президента США Салливан: Байден не планирует вступать с переговоры с "Талибаном"*

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством афганского движения "Талибан", сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"На ваш... вопрос относительно того, будет или нет президент Байден говорить с лидерами талибов, в настоящее время такая возможность не рассматривается", - сообщил он журналистам на брифинге в Белом доме.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 08:00
"Нам отступать некуда". Талибам объявили партизанскую войну
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденАдминистрация президента СШАРоссияДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
02:44В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
Лента новостейМолния