https://ria.ru/20210823/bayden-1746790049.html

Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане

Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021

Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане

Президент США Джо Байден воспользовался запиской, объясняя правильность решения вывести американские войска из Афганистана. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T01:25

2021-08-23T01:25

2021-08-23T03:41

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

джо байден

вашингтон

ирак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден воспользовался запиской, объясняя правильность решения вывести американские войска из Афганистана.Отвечая в Белом доме на один из вопросов журналистов, он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую записку.Этими данными, среди прочего, он обосновал правильность решения о выводе войск США из Афганистана.Байден на протяжении ряда лет рассказывает в выступлениях, что носит с собой листок бумаги с постоянно пополняющимся числом американских солдат, погибших в Ираке и Афганистане. Он назвал необходимость прекратить гибель американских солдат главной причиной вывода войск из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа талибы заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/bayden-1746784597.html

сша

кабул (город)

афганистан

вашингтон

ирак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден, вашингтон, ирак, россия