https://ria.ru/20210823/bayden-1746790049.html
Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане
Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021
Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане
Президент США Джо Байден воспользовался запиской, объясняя правильность решения вывести американские войска из Афганистана. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:25
2021-08-23T01:25
2021-08-23T03:41
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кабул (город)
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден воспользовался запиской, объясняя правильность решения вывести американские войска из Афганистана.Отвечая в Белом доме на один из вопросов журналистов, он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую записку.Этими данными, среди прочего, он обосновал правильность решения о выводе войск США из Афганистана.Байден на протяжении ряда лет рассказывает в выступлениях, что носит с собой листок бумаги с постоянно пополняющимся числом американских солдат, погибших в Ираке и Афганистане. Он назвал необходимость прекратить гибель американских солдат главной причиной вывода войск из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа талибы заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/bayden-1746784597.html
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден, вашингтон, ирак, россия
01:25 23.08.2021 (обновлено: 03:41 23.08.2021)
Байден посмотрел в записку, чтобы назвать число потерь США в Афганистане
Президент США Байден воспользовался запиской, чтобы назвать число потерь США в Афганистане