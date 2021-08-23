https://ria.ru/20210823/bashkiriya-1746802631.html

Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав

Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав - РИА Новости, 23.08.2021

Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав

Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении семерых сотрудников башкирской Госавтоинспекции, подозреваемых в продаже водительских прав без РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:54

2021-08-23T08:54

2021-08-23T08:55

происшествия

республика башкортостан

россия

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УФА, 23 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении семерых сотрудников башкирской Госавтоинспекции, подозреваемых в продаже водительских прав без фактической сдачи экзаменов, сообщает СУСК РФ по республике.Фигурантами уголовного дела об организации и участии в преступном сообществе стали бывший начальник, его заместитель и пять государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, информирует ведомство.По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела создал преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.Отмечается, что сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Установлена причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей.В пресс-службе МВД по региону сообщили, что по указанию руководства ведомства была проведена служебная проверка, все семеро сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20210401/avto-1603723182.html

https://ria.ru/20210819/arest-1746361585.html

республика башкортостан

россия

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происшествия, республика башкортостан, россия