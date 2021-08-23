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Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав
Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав - РИА Новости, 23.08.2021
Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав
Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении семерых сотрудников башкирской Госавтоинспекции, подозреваемых в продаже водительских прав без РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:54
2021-08-23T08:55
происшествия
республика башкортостан
россия
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УФА, 23 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении семерых сотрудников башкирской Госавтоинспекции, подозреваемых в продаже водительских прав без фактической сдачи экзаменов, сообщает СУСК РФ по республике.Фигурантами уголовного дела об организации и участии в преступном сообществе стали бывший начальник, его заместитель и пять государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, информирует ведомство.По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела создал преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.Отмечается, что сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Установлена причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей.В пресс-службе МВД по региону сообщили, что по указанию руководства ведомства была проведена служебная проверка, все семеро сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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происшествия, республика башкортостан, россия
08:54 23.08.2021 (обновлено: 08:55 23.08.2021)
 
Экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в продаже водительских прав

В Башкирии семерых экс-сотрудников ГИБДД заподозрили в продаже водительских прав

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 23 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовные дела в отношении семерых сотрудников башкирской Госавтоинспекции, подозреваемых в продаже водительских прав без фактической сдачи экзаменов, сообщает СУСК РФ по республике.
Фигурантами уголовного дела об организации и участии в преступном сообществе стали бывший начальник, его заместитель и пять государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, информирует ведомство.
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По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела создал преступное сообщество, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.
"Организаторы вовлекли в преступное сообщество не менее шести инспекторов безопасности дорожного движения, которые отвечали за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения, обеспечивая оформление и прием необходимых документов от взяткодателя или его посредника для допуска к сдаче экзамена на право управления транспортным средством, непосредственную сдачу теоретической части экзамена без фактической проверки знаний ПДД, а также сдачу практических этапов экзамена на автодроме и в городе без проверки навыков управления автомобилем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Установлена причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей.
"Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, а бывший начальник МРЭО ГИБДД объявлен в розыск в связи с тем, что скрылся от органов следствия",- сообщает СУСК РФ по Башкирии.
В пресс-службе МВД по региону сообщили, что по указанию руководства ведомства была проведена служебная проверка, все семеро сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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