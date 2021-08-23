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На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе - РИА Новости, 23.08.2021
На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили РИА... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:12
2021-08-23T03:12
экономика
владивосток
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
авто
елабуга
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.Серийное производство автомобилей Aurus Senat началось на заводе в Елабуге 31 мая этого года. Тогда же был представлен первый лабораторный образец Aurus на водороде. Его тест-драйв провел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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экономика, владивосток, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", вадим швецов, sollers, aurus, россия
03:12 23.08.2021
 
На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе

Производитель: на ВЭФ-2021 представят автомобиль премиум-класса Aurus на водородном топливе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль премиум-класса Aurus Senat
Автомобиль премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
"Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда. В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП "НАМИ" - Aurus на водородном топливе", - рассказал собеседник агентства.
Серийное производство автомобилей Aurus Senat началось на заводе в Елабуге 31 мая этого года. Тогда же был представлен первый лабораторный образец Aurus на водороде. Его тест-драйв провел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.
Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
 
ЭкономикаВладивостокМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАвтоЕлабугаНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Вадим ШвецовSollersAurusРоссия
 
 
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