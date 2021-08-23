https://ria.ru/20210823/aurus-1746792286.html

На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе

На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе - РИА Новости, 23.08.2021

На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе

Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили РИА... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T03:12

2021-08-23T03:12

2021-08-23T03:12

экономика

владивосток

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

авто

елабуга

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734943119_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_ca9f13188cfc6a89e7736de9007873bf.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.Серийное производство автомобилей Aurus Senat началось на заводе в Елабуге 31 мая этого года. Тогда же был представлен первый лабораторный образец Aurus на водороде. Его тест-драйв провел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Министр сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.Параллельно с водородной комплектацией машины разрабатываются электрическая и гибридная, отмечал он.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html

владивосток

москва

елабуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", вадим швецов, sollers, aurus, россия