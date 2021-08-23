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Наука
https://ria.ru/20210823/astronavt-1746948918.html
Астронавт не выйдет в открытый космос из-за "медицинской проблемы"
Астронавт не выйдет в открытый космос из-за "медицинской проблемы" - РИА Новости, 23.08.2021
Астронавт не выйдет в открытый космос из-за "медицинской проблемы"
НАСА отложило намечавшийся на вторник выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) из-за небольшой медицинской проблемы у... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:32
2021-08-23T21:34
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. НАСА отложило намечавшийся на вторник выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) из-за небольшой медицинской проблемы у американского астронавта Марка Ванде Хая, говорится в сообщении на сайте космического агентства."Выход в открытый космос с борта МКС… отложен из-за небольшой медицинской проблемы у Ванде Хая. Эта проблема не требует скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.Выход японца Акихико Хосиде и Ванде Хая намечался на 24 августа и был посвящён подготовке к установке еще одной новой панели солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента станции.НАСА сообщило, что следующая возможность выполнить выход появится после прилёта на МКС американского грузового корабля Cargo Dragon в конце августа и двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.В июне во время трех выходов астронавтов были установлены и раскрыты две панели IROSA. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей для генерации большего количества электроэнергии.В 2021 году уже выполнены девять выходов в открытый космос с борта МКС: один - по российской программе и восемь - по американской.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html
https://ria.ru/20200408/1569735798.html
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сша, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
21:32 23.08.2021 (обновлено: 21:34 23.08.2021)
 
Астронавт не выйдет в открытый космос из-за "медицинской проблемы"

НАСА отложило выход в открытый космос с борта МКС из-за медицинской проблемы у астронавта Ванде Хая

© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАстронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. НАСА отложило намечавшийся на вторник выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) из-за небольшой медицинской проблемы у американского астронавта Марка Ванде Хая, говорится в сообщении на сайте космического агентства.
"Выход в открытый космос с борта МКС… отложен из-за небольшой медицинской проблемы у Ванде Хая. Эта проблема не требует скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.
Выход японца Акихико Хосиде и Ванде Хая намечался на 24 августа и был посвящён подготовке к установке еще одной новой панели солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента станции.
НАСА сообщило, что следующая возможность выполнить выход появится после прилёта на МКС американского грузового корабля Cargo Dragon в конце августа и двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.
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В 2021 году уже выполнены девять выходов в открытый космос с борта МКС: один - по российской программе и восемь - по американской.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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