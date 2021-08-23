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По циклу романов "Основание" Айзека Азимова сняли сериал

По циклу романов "Основание" Айзека Азимова сняли сериал - РИА Новости, 23.08.2021

По циклу романов "Основание" Айзека Азимова сняли сериал

Apple TV+ представил трейлер сериала "Основания", снятого по одноименному циклу романов Айзека Азимова, сообщает Variety. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T01:27

2021-08-23T01:27

2021-08-23T01:27

культура

apple

айзек азимов

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кино и сериалы

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Основания", снятого по одноименному циклу романов Айзека Азимова, сообщает Variety. Действие разворочается в Галактической Империи — государстве, включающем в себя весь Млечный Путь. По подсчетам математика Селдона, оно падет и наступят темные времена. Чтобы избежать худшего варианта развития событий, ученый создает организацию "Основание" — именно она сохранит цивилизацию. В сериале снимались Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Ллобелл, Леа Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Альфред Энох и другие. Премьера сериала состоится 24 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210819/eternals-1746315547.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, айзек азимов, новости культуры, кино и сериалы