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По циклу романов "Основание" Айзека Азимова сняли сериал
По циклу романов "Основание" Айзека Азимова сняли сериал - РИА Новости, 23.08.2021
По циклу романов "Основание" Айзека Азимова сняли сериал
Apple TV+ представил трейлер сериала "Основания", снятого по одноименному циклу романов Айзека Азимова, сообщает Variety. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:27
2021-08-23T01:27
2021-08-23T01:27
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Apple TV+ представил трейлер сериала "Основания", снятого по одноименному циклу романов Айзека Азимова, сообщает Variety. Действие разворочается в Галактической Империи — государстве, включающем в себя весь Млечный Путь. По подсчетам математика Селдона, оно падет и наступят темные времена. Чтобы избежать худшего варианта развития событий, ученый создает организацию "Основание" — именно она сохранит цивилизацию. В сериале снимались Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Ллобелл, Леа Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн, Альфред Энох и другие. Премьера сериала состоится 24 сентября 2021 года.
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apple, айзек азимов, новости культуры, кино и сериалы