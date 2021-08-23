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https://ria.ru/20210823/armiya-2021-1746868702.html
Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры
Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры - РИА Новости, 23.08.2021
Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры
Президент России Владимир Путин в понедельник открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:14
2021-08-23T16:05
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
безопасность
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры."Я желаю участникам и гостям форума - плодотворной работы, представителям команд, выступающих на армейских играх, успехов на состязании, а всем зрителям - ярких и запоминающихся впечатлений. Объявляю Международный военно-технический форум "Армия - 2021" и международные армейские игры открытыми", - объявил Путин на церемонии открытия.Вместе с тем, президент выразил благодарность руководству министерства обороны и всем, кто участвовал в подготовке форума и армейских игр."Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет вооруженные силы нашей страны в оборонные, инновационные отрасли промышленности в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему отечеству", - добавил президент.Форум "Армия" пройдет 22-28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
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"Поздравляю с новым важным этапом" – Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021"
Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре".
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, безопасность, форум "армия — 2021"
14:14 23.08.2021 (обновлено: 16:05 23.08.2021)
 
Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры

Президент России Путин открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник открыл форум "Армия-2021" и Армейские международные игры.
"Я желаю участникам и гостям форума - плодотворной работы, представителям команд, выступающих на армейских играх, успехов на состязании, а всем зрителям - ярких и запоминающихся впечатлений. Объявляю Международный военно-технический форум "Армия - 2021" и международные армейские игры открытыми", - объявил Путин на церемонии открытия.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:29
Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт
Вместе с тем, президент выразил благодарность руководству министерства обороны и всем, кто участвовал в подготовке форума и армейских игр.
"Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет вооруженные силы нашей страны в оборонные, инновационные отрасли промышленности в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему отечеству", - добавил президент.
Форум "Армия" пройдет 22-28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны РФ для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:08
Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота
 
Владимир ПутинВооруженные силы РФРоссияБезопасностьФорум "Армия — 2021"
 
 
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