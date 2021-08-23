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Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми
Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми - РИА Новости, 23.08.2021
Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест одного из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура, обвиняемого по делу о торговле детьми РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:06
2021-08-23T19:06
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
суррогатное материнство
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест одного из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура, обвиняемого по делу о торговле детьми от суррогатных матерей."Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича... Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 20 октября.Ранее суд не стал заключать в СИЗО гражданина Китая Лю Цзюня, подозреваемого в торговле людьми.По данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства.Уголовное дело о торговле детьми в рамках программы суррогатного материнства расследуется в Москве и Подмосковье, в нем фигурируют более десятка человек, в том числе глава фирмы-организатора программы и несколько врачей.Среди ее клиентов множество иностранцев. Например, филиппинский политик Фредениль Кастро сейчас добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. При этом, как отмечала защита, ранее, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html
https://ria.ru/20210712/moskva-1741007822.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, суррогатное материнство, россия
19:06 23.08.2021
 
Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми

Суд отправил под домашний арест учредителя клиники "Медэко" Мазура по делу о торговле детьми

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест одного из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура, обвиняемого по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича... Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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В Госдуму внесли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 20 октября.
Ранее суд не стал заключать в СИЗО гражданина Китая Лю Цзюня, подозреваемого в торговле людьми.
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По данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства.
Уголовное дело о торговле детьми в рамках программы суррогатного материнства расследуется в Москве и Подмосковье, в нем фигурируют более десятка человек, в том числе глава фирмы-организатора программы и несколько врачей.
Среди ее клиентов множество иностранцев. Например, филиппинский политик Фредениль Кастро сейчас добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. При этом, как отмечала защита, ранее, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Москвасуррогатное материнствоРоссия
 
 
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