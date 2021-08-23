https://ria.ru/20210823/arest-1746931973.html

Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми

Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми - РИА Новости, 23.08.2021

Суд отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест одного из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура, обвиняемого по делу о торговле детьми РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:06

2021-08-23T19:06

2021-08-23T19:06

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

суррогатное материнство

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест одного из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергея Мазура, обвиняемого по делу о торговле детьми от суррогатных матерей."Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича... Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 20 октября.Ранее суд не стал заключать в СИЗО гражданина Китая Лю Цзюня, подозреваемого в торговле людьми.По данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства.Уголовное дело о торговле детьми в рамках программы суррогатного материнства расследуется в Москве и Подмосковье, в нем фигурируют более десятка человек, в том числе глава фирмы-организатора программы и несколько врачей.Среди ее клиентов множество иностранцев. Например, филиппинский политик Фредениль Кастро сейчас добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. При этом, как отмечала защита, ранее, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.

https://ria.ru/20210611/gosduma-1736620399.html

https://ria.ru/20210712/moskva-1741007822.html

https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, суррогатное материнство, россия