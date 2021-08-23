https://ria.ru/20210823/amnistiya-1746805137.html

Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани

Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани - РИА Новости, 23.08.2021

Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани

Движение "Талибан"* предложило амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху, позволив им вернуться в страну, если они хотят. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:28

2021-08-23T09:28

2021-08-23T10:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

хамдулла мохиб

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* предложило амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху, позволив им вернуться в страну, если они хотят."Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента по безопасности. — Прим. ред.) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала (который воевал против нас. — Прим. ред.) до простого человека", — заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV, добавив, что вражда была только на основе религии.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину. В свою очередь, Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746794218.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, хамдулла мохиб, россия