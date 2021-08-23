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Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани
Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани - РИА Новости, 23.08.2021
Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани
Движение "Талибан"* предложило амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху, позволив им вернуться в страну, если они хотят. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:28
2021-08-23T09:28
2021-08-23T10:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
хамдулла мохиб
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* предложило амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху, позволив им вернуться в страну, если они хотят."Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента по безопасности. — Прим. ред.) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала (который воевал против нас. — Прим. ред.) до простого человека", — заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV, добавив, что вражда была только на основе религии.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину. В свою очередь, Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, хамдулла мохиб, россия
09:28 23.08.2021 (обновлено: 10:15 23.08.2021)
Талибы предложили амнистию президенту Афганистана Гани
"Талибан"* предложил амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и вице-президенту Амрулу Салеху