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Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле
Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле - РИА Новости, 23.08.2021
Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, собиравшего информацию о новом российском оружии. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:55
2021-08-23T10:55
2021-08-23T12:46
происшествия
тула
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, собиравшего информацию о новом российском оружии.На кадрах видно, как силовики проникают в гараж подозреваемого, кладут его лицом в пол, а затем снимают отпечатки пальцев при помощи ультрафиолетовой лампы.По информации ведомства, мужчина собирал данные о перспективном стрелковом оружии: он искал работников российских оборонных предприятий с допуском к такой информации, чтобы завербовать их. Возбуждено дело по статье "Шпионаж".
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Cпецоперация ФСБ по задержанию украинского шпиона в Туле
В Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщила ФСБ. В пресс-релизе отмечается, что речь идет о "сведениях, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации".
2021-08-23T10:55
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РИА Новости
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происшествия, тула, видео
10:55 23.08.2021 (обновлено: 12:46 23.08.2021)
Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле
ФСБ показала видео задержания в Туле украинского шпиона, собиравшего данные о военных разработках