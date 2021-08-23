https://ria.ru/20210823/agent-1746821137.html

Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле

Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле - РИА Новости, 23.08.2021

Опубликовано видео задержания агента украинских спецслужб в Туле

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, собиравшего информацию о новом российском оружии. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:55

2021-08-23T10:55

2021-08-23T12:46

происшествия

тула

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746820583_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_15afdc12533fdcfddce96f69a92f3869.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Туле агента украинских спецслужб, собиравшего информацию о новом российском оружии.На кадрах видно, как силовики проникают в гараж подозреваемого, кладут его лицом в пол, а затем снимают отпечатки пальцев при помощи ультрафиолетовой лампы.По информации ведомства, мужчина собирал данные о перспективном стрелковом оружии: он искал работников российских оборонных предприятий с допуском к такой информации, чтобы завербовать их. Возбуждено дело по статье "Шпионаж".

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cпецоперация ФСБ по задержанию украинского шпиона в Туле В Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщила ФСБ. В пресс-релизе отмечается, что речь идет о "сведениях, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации". 2021-08-23T10:55 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тула, видео