22:04 23.08.2021 (обновлено: 22:24 23.08.2021)
Белый дом объяснил, почему США тянули с эвакуацией из Афганистана
Белый дом: США не спешили с эвакуацией из Афганистана, чтобы не ослаблять власти страны
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США медлили с эвакуацией из Кабула, опасаясь спровоцировать кризис доверия к правительству Афганистана, но его это не спасло, признал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы пришли к заключению... что это спровоцировало был полный кризис доверия к правительству. Вышло так, что отказ от эвакуации не спас афганское правительство. Мы это признаём", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Салливан также заявил, что решение о возможном продлении эвакуации из Афганистана будет принимать Байден.
"В конечном итоге президент примет решение относительно точной формы и объема операции... Решение о том, как это будет проходить, будет принимать президент, и никто другой", - сказал Салливан.
Ранее представители движения "Талибан"* заявили, что не намерены предоставлять отсрочку США для эвакуации своих граждан после 31 августа.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в Афганистане по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
* Террористическая организация, запрещенная в России