https://ria.ru/20210823/afganistan-1746951088.html

Белый дом объяснил, почему США тянули с эвакуацией из Афганистана

Белый дом объяснил, почему США тянули с эвакуацией из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021

Белый дом объяснил, почему США тянули с эвакуацией из Афганистана

США медлили с эвакуацией из Кабула, опасаясь спровоцировать кризис доверия к правительству Афганистана, но его это не спасло, признал советник американского... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T22:04

2021-08-23T22:04

2021-08-23T22:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

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администрация президента сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США медлили с эвакуацией из Кабула, опасаясь спровоцировать кризис доверия к правительству Афганистана, но его это не спасло, признал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы пришли к заключению... что это спровоцировало был полный кризис доверия к правительству. Вышло так, что отказ от эвакуации не спас афганское правительство. Мы это признаём", - сказал он на брифинге в Белом доме.Салливан также заявил, что решение о возможном продлении эвакуации из Афганистана будет принимать Байден."В конечном итоге президент примет решение относительно точной формы и объема операции... Решение о том, как это будет проходить, будет принимать президент, и никто другой", - сказал Салливан.Ранее представители движения "Талибан"* заявили, что не намерены предоставлять отсрочку США для эвакуации своих граждан после 31 августа.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в Афганистане по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, талибан, нато, администрация президента сша, джейк салливан