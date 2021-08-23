https://ria.ru/20210823/afganistan-1746818600.html

В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха

В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха - РИА Новости, 23.08.2021

В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха

Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что афганцы стремятся покинуть страну не из-за страха, а по экономическим причинам. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:44

2021-08-23T10:44

2021-08-23T11:01

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746774075_0:218:3252:2047_1920x0_80_0_0_c3db9a89a681dee02885a4240074deab.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что афганцы стремятся покинуть страну не из-за страха, а по экономическим причинам."Они хотят переехать в западные страны. Это своего рода экономическая миграция. Афганистан - бедная страна, 70% населения живет за чертой бедности, поэтому все хотят переселиться в западные страны, хотят благополучной жизни. Дело не в страхе", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News, комментируя видео в соцсетях, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.В аэропорту Кабула с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находятся иностранные сотрудники, в том числе дипломаты и работавшие на иностранные миссии афганцы, которых эвакуируют из страны. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. * Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210822/afganistan-1746777310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, россия