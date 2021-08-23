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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746818600.html
В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха
В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха - РИА Новости, 23.08.2021
В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха
Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что афганцы стремятся покинуть страну не из-за страха, а по экономическим причинам. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:44
2021-08-23T11:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что афганцы стремятся покинуть страну не из-за страха, а по экономическим причинам."Они хотят переехать в западные страны. Это своего рода экономическая миграция. Афганистан - бедная страна, 70% населения живет за чертой бедности, поэтому все хотят переселиться в западные страны, хотят благополучной жизни. Дело не в страхе", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News, комментируя видео в соцсетях, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.В аэропорту Кабула с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находятся иностранные сотрудники, в том числе дипломаты и работавшие на иностранные миссии афганцы, которых эвакуируют из страны. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. * Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, россия
10:44 23.08.2021 (обновлено: 11:01 23.08.2021)
 
В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха

В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха, а от бедности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что афганцы стремятся покинуть страну не из-за страха, а по экономическим причинам.
"Они хотят переехать в западные страны. Это своего рода экономическая миграция. Афганистан - бедная страна, 70% населения живет за чертой бедности, поэтому все хотят переселиться в западные страны, хотят благополучной жизни. Дело не в страхе", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News, комментируя видео в соцсетях, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты.
В аэропорту Кабула с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находятся иностранные сотрудники, в том числе дипломаты и работавшие на иностранные миссии афганцы, которых эвакуируют из страны. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 21:03В мире
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанРоссия
 
 
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