https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html
Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана
Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021
Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана
Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T00:47
2021-08-23T00:47
2021-08-23T00:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
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джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану.Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.
https://ria.ru/20210822/bayden-1746784597.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, вашингтон
Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана
Байден заявил, что принял правильное решение по выводу войск из Афганистана