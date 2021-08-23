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Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова - РИА Новости, 23.08.2021
Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:53
2021-08-23T09:53
2021-08-23T11:54
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владимир путин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.С 2006 года он назывался аэропорт Грозный (Северный).Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде (Казахская ССР), куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской Республики депортировали его родителей. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В 90-е годы его избрали муфтием Чечни, а в июне 2000-го президент Владимир Путин назначил Кадырова главой администрации Чеченской Республики. В 2003 году его избрали ее президентом, год спустя он погиб после теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой он находился, сработало взрывное устройство.
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общество, грозный, владимир путин, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), россия, новости - туризм
09:53 23.08.2021 (обновлено: 11:54 23.08.2021)
Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Президент Путин подписал указ о присвоении аэропорту Грозный (Северный) имени Ахмата Кадырова