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Президент Чехии назвал противника НАТО
Президент Чехии назвал противника НАТО - РИА Новости, 22.08.2021
Президент Чехии назвал противника НАТО
Чешский президент Милош Земан согласен с мнением своего французского коллеги Эммануэля Макрона, что противником НАТО является не Россия, а международный... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:45
2021-08-22T23:57
в мире
нато
милош земан
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ПРАГА, 22 авг — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан согласен с мнением своего французского коллеги Эммануэля Макрона, что противником НАТО является не Россия, а международный терроризм."НАТО должна определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона, что противником (альянса. — Прим. ред.) является не Россия, а международный терроризм. Сегодня НАТО — это молох, в который мы вливаем деньги, и также платим иностранным производителям оружия, но цель военной организации не выполняется", — заявил в воскресенье Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk.Помимо этого, считает Земан, необходимая реформа альянса должна была бы включать еще две составляющие: НАТО должна перестать играть роль "сервисной организации США", а главы государств — членов альянса должны стать равноправными партнерами, чтобы не происходило так, как сейчас, когда "один президент (США. — Прим. ред.) отдает команды".В качестве примера этого Земан привел решение двух президентов США — сначала Дональда Трампа, потом Джо Байдена — о выводе войск НАТО из Афганистана."Я сидел на двух саммитах НАТО, то есть на саммитах глав государств, когда, кроме прочего, шла речь о выводе войск (сил НАТО из Афганистана. — Прим. ред.). В действительности каждый из президентов США дал команду, не было никакой предметной дискуссии об отводе войск, а коллеги молчали. Никто не протестовал, но и не выражал восторженного одобрения. Это была типично американская акция", — сказал Земан.Коснувшись начавшихся в западных странах дебатов о том, как относиться к движению "Талибан"*, Земан заявил, что воспринимает его как террористическую диктатуру."Это террористическая диктатура. &lt;…&gt; С террористами не ведут переговоров, с террористами воюют", — подчеркнул чешский президент.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210614/nato-1736979026.html
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в мире, нато, милош земан
16:45 22.08.2021 (обновлено: 23:57 22.08.2021)
 
Президент Чехии назвал противника НАТО

Президент Чехии Земан: противник НАТО — не Россия, а международный терроризм

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 22 авг — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан согласен с мнением своего французского коллеги Эммануэля Макрона, что противником НАТО является не Россия, а международный терроризм.
"НАТО должна определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона, что противником (альянса. — Прим. ред.) является не Россия, а международный терроризм. Сегодня НАТО — это молох, в который мы вливаем деньги, и также платим иностранным производителям оружия, но цель военной организации не выполняется", — заявил в воскресенье Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk.
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Помимо этого, считает Земан, необходимая реформа альянса должна была бы включать еще две составляющие: НАТО должна перестать играть роль "сервисной организации США", а главы государств — членов альянса должны стать равноправными партнерами, чтобы не происходило так, как сейчас, когда "один президент (США. — Прим. ред.) отдает команды".
В качестве примера этого Земан привел решение двух президентов США — сначала Дональда Трампа, потом Джо Байдена — о выводе войск НАТО из Афганистана.
"Я сидел на двух саммитах НАТО, то есть на саммитах глав государств, когда, кроме прочего, шла речь о выводе войск (сил НАТО из Афганистана. — Прим. ред.). В действительности каждый из президентов США дал команду, не было никакой предметной дискуссии об отводе войск, а коллеги молчали. Никто не протестовал, но и не выражал восторженного одобрения. Это была типично американская акция", — сказал Земан.
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Коснувшись начавшихся в западных странах дебатов о том, как относиться к движению "Талибан"*, Земан заявил, что воспринимает его как террористическую диктатуру.
"Это террористическая диктатура. <…> С террористами не ведут переговоров, с террористами воюют", — подчеркнул чешский президент.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреНАТОМилош Земан
 
 
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