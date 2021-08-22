https://ria.ru/20210822/zeman-1746758211.html

Президент Чехии назвал противника НАТО

Президент Чехии назвал противника НАТО - РИА Новости, 22.08.2021

Президент Чехии назвал противника НАТО

Чешский президент Милош Земан согласен с мнением своего французского коллеги Эммануэля Макрона, что противником НАТО является не Россия, а международный... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:45

2021-08-22T16:45

2021-08-22T23:57

в мире

нато

милош земан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_0:50:2514:1464_1920x0_80_0_0_3dc560b3a4a65ebef6841801aa5739fa.jpg

ПРАГА, 22 авг — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан согласен с мнением своего французского коллеги Эммануэля Макрона, что противником НАТО является не Россия, а международный терроризм."НАТО должна определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона, что противником (альянса. — Прим. ред.) является не Россия, а международный терроризм. Сегодня НАТО — это молох, в который мы вливаем деньги, и также платим иностранным производителям оружия, но цель военной организации не выполняется", — заявил в воскресенье Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk.Помимо этого, считает Земан, необходимая реформа альянса должна была бы включать еще две составляющие: НАТО должна перестать играть роль "сервисной организации США", а главы государств — членов альянса должны стать равноправными партнерами, чтобы не происходило так, как сейчас, когда "один президент (США. — Прим. ред.) отдает команды".В качестве примера этого Земан привел решение двух президентов США — сначала Дональда Трампа, потом Джо Байдена — о выводе войск НАТО из Афганистана."Я сидел на двух саммитах НАТО, то есть на саммитах глав государств, когда, кроме прочего, шла речь о выводе войск (сил НАТО из Афганистана. — Прим. ред.). В действительности каждый из президентов США дал команду, не было никакой предметной дискуссии об отводе войск, а коллеги молчали. Никто не протестовал, но и не выражал восторженного одобрения. Это была типично американская акция", — сказал Земан.Коснувшись начавшихся в западных странах дебатов о том, как относиться к движению "Талибан"*, Земан заявил, что воспринимает его как террористическую диктатуру."Это террористическая диктатура. <…> С террористами не ведут переговоров, с террористами воюют", — подчеркнул чешский президент.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210614/nato-1736979026.html

https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, милош земан