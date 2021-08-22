https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746783604.html

Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский

Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.08.2021

Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T23:16

2021-08-22T23:16

2021-08-22T23:16

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России."Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России – ред.), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтобы это вернуть", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.По словам Зеленского, Киев проиграл информационную войну, никак не развивая присутствие Украины в этом регионе."Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей", - сказал Зеленский.

https://ria.ru/20210804/zelenskiy-1744271089.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский