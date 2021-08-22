Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: Киев проиграл информационную войну, отдавая Крым "в аренду" России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России.
"Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России – ред.), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтобы это вернуть", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.
По словам Зеленского, Киев проиграл информационную войну, никак не развивая присутствие Украины в этом регионе.
"Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей", - сказал Зеленский.
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