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Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский
Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский - РИА Новости, 22.08.2021
Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T23:16
2021-08-22T23:16
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России."Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России – ред.), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтобы это вернуть", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.По словам Зеленского, Киев проиграл информационную войну, никак не развивая присутствие Украины в этом регионе."Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей", - сказал Зеленский.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
23:16 22.08.2021
 
Украина проиграла информационную войну за Крым, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: Киев проиграл информационную войну, отдавая Крым "в аренду" России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заранее проиграл информационную войну за Крым, отдавая его "в аренду" России.
"Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России – ред.), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтобы это вернуть", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина", которое транслировалось в воскресенье вечером.
По словам Зеленского, Киев проиграл информационную войну, никак не развивая присутствие Украины в этом регионе.
"Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей", - сказал Зеленский.
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