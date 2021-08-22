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Зеленский рассказал о работе по "деоккупации Крыма"
Зеленский рассказал о работе по "деоккупации Крыма" - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский рассказал о работе по "деоккупации Крыма"
Офисы "Крымской платформы", которые будут работать над "деоккупацией Крыма", будут действовать не только на Украине, но и в ряде других стран, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T23:05
2021-08-22T23:21
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Офисы "Крымской платформы", которые будут работать над "деоккупацией Крыма", будут действовать не только на Украине, но и в ряде других стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие более 40 стран и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Интер", которое транслировалось в воскресенье вечером.Он напомнил, что своё участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации. По словам Зеленского, некоторые страны не смогли принять участие в саммите из-за давления России.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
23:05 22.08.2021 (обновлено: 23:21 22.08.2021)
 
Зеленский рассказал о работе по "деоккупации Крыма"

Зеленский: лидеры Европы не приехали на "Крымскую платформу", потому что боятся Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Офисы "Крымской платформы", которые будут работать над "деоккупацией Крыма", будут действовать не только на Украине, но и в ряде других стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие более 40 стран и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Интер", которое транслировалось в воскресенье вечером.
Он напомнил, что своё участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации. По словам Зеленского, некоторые страны не смогли принять участие в саммите из-за давления России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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