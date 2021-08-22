Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Президент Украины Зеленский: говорить о планах на второй президентский срок пока рано
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок, соответствующее решение он примет по итогам первой каденции.
"Очень рано говорить об этом (о планах баллотироваться на второй срок – ред). Тут не о желании речь. Я должен уважать себя… Я всегда оглядывался назад, чтобы посмотреть, что я сделал и достоин ли я идти в этом направлении дальше. И через пять лет, после своего президентства, я так же остановлюсь точно, посмотрю, что я сделал, выйду на улицу к людям, которые строят страну", - сказал он в интервью телеканалу "Интер", которое вышло в эфир в воскресенье вечером.
По мнению Зеленского, нельзя принимать решение баллотироваться, исключительно исходя из собственных амбиций.
"Я считаю, что нельзя на обещаниях выиграть второй раз. Посмотрите историю нашей страны. Если ты чувствуешь, что не можешь выиграть выборы... это говорит о том, что люди тебя не поддерживают… Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший (президент Петр Порошенко – ред.) так делал. Я считаю, что это неверно принципиально", - добавил украинский президент.