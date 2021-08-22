https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746781327.html

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок, соответствующее решение он примет по итогам... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T22:31

2021-08-22T22:31

2021-08-22T22:31

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок, соответствующее решение он примет по итогам первой каденции.По мнению Зеленского, нельзя принимать решение баллотироваться, исключительно исходя из собственных амбиций."Я считаю, что нельзя на обещаниях выиграть второй раз. Посмотрите историю нашей страны. Если ты чувствуешь, что не можешь выиграть выборы... это говорит о том, что люди тебя не поддерживают… Как можно быть президентом страны, которая не хочет тебя избирать? Наш бывший (президент Петр Порошенко – ред.) так делал. Я считаю, что это неверно принципиально", - добавил украинский президент.

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский