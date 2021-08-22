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Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский регион
Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский регион - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский регион
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:18
2021-08-22T16:24
в мире
украина
сша
европа
ангела меркель
владимир зеленский
джозеф "бо" байден
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КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.Ранее Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот."Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье, трансляция велась в соцсети Facebook.По его словам, Киев обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к США и, в частности, он намерен предметно обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.Зеленский также рассчитывает на помощь Германии в поставках оружия на Украину."Мы обращались к правительству Германии касательно поставок оружия и получили в том или ином виде отказы. И я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.Он добавил, что на встрече с Меркель этот вопрос ещё не обсуждался, но надеется, что стороны поднимут его в ходе ланка, который состоится после встречи.
https://ria.ru/20210703/bedstvie-1739710935.html
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в мире, украина, сша, европа, ангела меркель, владимир зеленский, джозеф "бо" байден
16:18 22.08.2021 (обновлено: 16:24 22.08.2021)
 
Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский регион

Президент Украины Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский и Азовский регионы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.
Ранее Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот.
"Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье, трансляция велась в соцсети Facebook.
По его словам, Киев обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к США и, в частности, он намерен предметно обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.
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Зеленский также рассчитывает на помощь Германии в поставках оружия на Украину.
"Мы обращались к правительству Германии касательно поставок оружия и получили в том или ином виде отказы. И я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что на встрече с Меркель этот вопрос ещё не обсуждался, но надеется, что стороны поднимут его в ходе ланка, который состоится после встречи.
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В миреУкраинаСШАЕвропаАнгела МеркельВладимир ЗеленскийДжозеф "Бо" Байден
 
 
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