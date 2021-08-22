16:18 22.08.2021 (обновлено: 16:24 22.08.2021)
Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский регион
Президент Украины Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский и Азовский регионы
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.
Ранее Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот.
"Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье, трансляция велась в соцсети Facebook.
По его словам, Киев обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к США и, в частности, он намерен предметно обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.
"Мы обращались к правительству Германии касательно поставок оружия и получили в том или ином виде отказы. И я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что на встрече с Меркель этот вопрос ещё не обсуждался, но надеется, что стороны поднимут его в ходе ланка, который состоится после встречи.
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