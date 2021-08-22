14:21 22.08.2021 (обновлено: 14:48 22.08.2021)
Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
Президент Украины Зеленский обсудил с канцлером Германии Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
© REUTERS / Stefanie LoosПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, Киев хочет добиться постоянного прекращения огня и обмена пленными.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом.
"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы в рамках N4 Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах. Актуальной остается и парижская повестка дня, которая должна быть имплементирована", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель по итогам встречи в Киеве.
"Мы стремимся добиться режима постоянного прекращения огня, обмена удерживаемыми, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и допуск на временно оккупированные территории представителей Международного комитета Красного Креста. Наша позиция, что пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", - добавил он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
13 августа, 12:05Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что стороны обсудили проект "Северный поток 2", Киев видит в проекте "опасное геополитическое оружие" Кремля.
"Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток 2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров, трансляция велась в Facebook офиса президента.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
20 августа, 17:06Путин и Меркель обсудили Донбасс, Афганистан и "Северный поток — 2"