Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев: президент Зеленский оказался случайной фигурой во власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского случайной фигурой во власти.
"Всем понятно, что Зеленский – это случайная фигура во власти. Он никогда не готовил себя к этой карьере и как бы увидел себя в кино и не вышел из роли. Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи", — сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, сегодня Украина не является независимым государством.
"Ни о какой незалежности (независимости) речи быть не может. Это совершенно понятно. Это уже звучит просто как анекдот… Украина находится под внешним управлением. Украине, как говорится, переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией. Украина здесь просто-напросто расходный материал для розжига войны. Украине самой от конфликта с Россией становится только хуже и хуже", — подчеркнул Киселев.
По его мнению, развал Украины будет продолжаться дальше, так как исторически страна неспособна удержаться в собственных границах с нынешней идеологией.
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"Если произойдет поворот в сторону России, то тогда произойдет и сбор государства. Может произойти экономическое восстановление, моральное, культурное. Сейчас деградация продолжается. Для США, для Запада Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса, кроме как страна, которую можно натравить на Россию и использовать как расходный материал", — подчеркнул Киселев.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.
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