Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746716565.html
Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти - РИА Новости, 22.08.2021
Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского случайной фигурой во власти. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:37
2021-08-22T01:37
киев
сша
владимир зеленский
дмитрий киселев
верховная рада украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского случайной фигурой во власти."Всем понятно, что Зеленский – это случайная фигура во власти. Он никогда не готовил себя к этой карьере и как бы увидел себя в кино и не вышел из роли. Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи", — сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, сегодня Украина не является независимым государством.По его мнению, развал Украины будет продолжаться дальше, так как исторически страна неспособна удержаться в собственных границах с нынешней идеологией."Если произойдет поворот в сторону России, то тогда произойдет и сбор государства. Может произойти экономическое восстановление, моральное, культурное. Сейчас деградация продолжается. Для США, для Запада Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса, кроме как страна, которую можно натравить на Россию и использовать как расходный материал", — подчеркнул Киселев.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.
https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746556955.html
https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, сша, владимир зеленский, дмитрий киселев, верховная рада украины, россия
01:37 22.08.2021
 
Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев: президент Зеленский оказался случайной фигурой во власти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского случайной фигурой во власти.
"Всем понятно, что Зеленский – это случайная фигура во власти. Он никогда не готовил себя к этой карьере и как бы увидел себя в кино и не вышел из роли. Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи", — сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, сегодня Украина не является независимым государством.
"Ни о какой незалежности (независимости) речи быть не может. Это совершенно понятно. Это уже звучит просто как анекдот… Украина находится под внешним управлением. Украине, как говорится, переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией. Украина здесь просто-напросто расходный материал для розжига войны. Украине самой от конфликта с Россией становится только хуже и хуже", — подчеркнул Киселев.
По его мнению, развал Украины будет продолжаться дальше, так как исторически страна неспособна удержаться в собственных границах с нынешней идеологией.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:32
На Украине пригрозили Зеленскому восьмилетним тюремным сроком
"Если произойдет поворот в сторону России, то тогда произойдет и сбор государства. Может произойти экономическое восстановление, моральное, культурное. Сейчас деградация продолжается. Для США, для Запада Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса, кроме как страна, которую можно натравить на Россию и использовать как расходный материал", — подчеркнул Киселев.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 08:00
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
 
КиевСШАВладимир ЗеленскийДмитрий КиселевВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния