Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746735022.html
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию - РИА Новости, 22.08.2021
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию
Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:43
2021-08-22T12:08
в мире
происшествия
япония
кунашир (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154955/63/1549556307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d7805d468be82d49eb8bb201236bd90.jpg
ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Однако, по словам собеседника агентства, неизвестно, "точно это он или нет"."Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — добавил источник.Он рассказал, что в 2011 году Вааса Феникса Нокарда (в прошлом Владимира) депортировали из Японии за нарушение визового режима. Кроме того, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов."Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался", — так описал жизнь мужчины собеседник агентства.Накануне японские СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, приплыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Сотрудники японской иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство. При этом в российском генконсульстве в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставить официальную информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты выразили готовность встретиться с мужчиной, если подтвердится его российское гражданство.
https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746721886.html
https://ria.ru/20210822/muzhchina-1746719814.html
япония
кунашир (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/63/1549556307_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2ec903e95a4dbfe9549205115c2eac48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, япония, кунашир (остров), россия
11:43 22.08.2021 (обновлено: 12:08 22.08.2021)
 
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию

Источник предположил, что приплывшего за убежищем в Японию россиянина могут звать Фениксом Нокардом

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь", — сказал он.

Однако, по словам собеседника агентства, неизвестно, "точно это он или нет".
"Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — добавил источник.
Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
08:30
Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине
Он рассказал, что в 2011 году Вааса Феникса Нокарда (в прошлом Владимира) депортировали из Японии за нарушение визового режима. Кроме того, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов.
"Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался", — так описал жизнь мужчины собеседник агентства.
Накануне японские СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, приплыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Сотрудники японской иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство. При этом в российском генконсульстве в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставить официальную информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты выразили готовность встретиться с мужчиной, если подтвердится его российское гражданство.
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
06:45
СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
 
В миреПроисшествияЯпонияКунашир (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния