https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746735022.html

Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию

Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию - РИА Новости, 22.08.2021

Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию

Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом,... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:43

2021-08-22T11:43

2021-08-22T12:08

в мире

происшествия

япония

кунашир (остров)

россия

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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Однако, по словам собеседника агентства, неизвестно, "точно это он или нет"."Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — добавил источник.Он рассказал, что в 2011 году Вааса Феникса Нокарда (в прошлом Владимира) депортировали из Японии за нарушение визового режима. Кроме того, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов."Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался", — так описал жизнь мужчины собеседник агентства.Накануне японские СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, приплыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Сотрудники японской иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство. При этом в российском генконсульстве в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставить официальную информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты выразили готовность встретиться с мужчиной, если подтвердится его российское гражданство.

https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746721886.html

https://ria.ru/20210822/muzhchina-1746719814.html

япония

кунашир (остров)

россия

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в мире, происшествия, япония, кунашир (остров), россия