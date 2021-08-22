https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746735022.html
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию - РИА Новости, 22.08.2021
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию
Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:43
2021-08-22T11:43
2021-08-22T12:08
в мире
происшествия
япония
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Однако, по словам собеседника агентства, неизвестно, "точно это он или нет"."Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — добавил источник.Он рассказал, что в 2011 году Вааса Феникса Нокарда (в прошлом Владимира) депортировали из Японии за нарушение визового режима. Кроме того, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов."Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался", — так описал жизнь мужчины собеседник агентства.Накануне японские СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, приплыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Сотрудники японской иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство. При этом в российском генконсульстве в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставить официальную информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты выразили готовность встретиться с мужчиной, если подтвердится его российское гражданство.
https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746721886.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия, япония, кунашир (остров), россия
11:43 22.08.2021 (обновлено: 12:08 22.08.2021)
Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию
Источник предположил, что приплывшего за убежищем в Японию россиянина могут звать Фениксом Нокардом
ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Человек, который заявил, что приплыл в Японию с Кунашира, и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь", — сказал он.
Однако, по словам собеседника агентства, неизвестно, "точно это он или нет".
"Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — добавил источник.
Он рассказал, что в 2011 году Вааса Феникса Нокарда (в прошлом Владимира
) депортировали из Японии
за нарушение визового режима. Кроме того, его якобы задерживали в Таиланде
и на Бали
за подделку документов.
"Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался", — так описал жизнь мужчины собеседник агентства.
Накануне японские СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, приплыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Сотрудники японской иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство. При этом в российском генконсульстве в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставить официальную информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты выразили готовность встретиться с мужчиной, если подтвердится его российское гражданство.