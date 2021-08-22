Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/vyplaty-1746741586.html
Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15
Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15 - РИА Новости, 22.08.2021
Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15
Президент Владимир Путин призвал осуществить единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:25
2021-08-22T14:26
социальные выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал осуществить единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия". Глава государства напомнил, что инфляция в России составляет сейчас 6,5 процента. Однако она прогнозировалась в районе четырех процентов, и власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей в год будет ее превышать. Но сейчас, по словам президента, эта тысяча "все-таки инфляцией подъедается". "Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему — потому что структура потребления у них другая", — пояснил Путин.Поэтому, по его мнению, прибавки к пенсии в тысячу рублей недостаточно.Еще одна категория граждан, по отношению к которым государство должно предпринять прямые шаги поддержки, — это военнослужащие, добавил он."Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем &lt;…&gt; 15 тысяч рублей", — сказал президент.Он подчеркнул, что эти выплаты должны коснуться всех категорий пенсионеров и всех военнослужащих.
https://ria.ru/20210721/putin-1742246015.html
https://ria.ru/20210813/vyplaty-1745612008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальные выплаты
13:25 22.08.2021 (обновлено: 14:26 22.08.2021)
 

Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал осуществить единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Глава государства напомнил, что инфляция в России составляет сейчас 6,5 процента. Однако она прогнозировалась в районе четырех процентов, и власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей в год будет ее превышать. Но сейчас, по словам президента, эта тысяча "все-таки инфляцией подъедается".
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 17:15
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников
"Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему — потому что структура потребления у них другая", — пояснил Путин.
Поэтому, по его мнению, прибавки к пенсии в тысячу рублей недостаточно.
"И я просил бы "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", — сказал президент.
Еще одна категория граждан, по отношению к которым государство должно предпринять прямые шаги поддержки, — это военнослужащие, добавил он.
"Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем <…> 15 тысяч рублей", — сказал президент.
Он подчеркнул, что эти выплаты должны коснуться всех категорий пенсионеров и всех военнослужащих.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 12:13
Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты
 
социальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния