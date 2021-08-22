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Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15

Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15 - РИА Новости, 22.08.2021

Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15

Президент Владимир Путин призвал осуществить единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:25

2021-08-22T13:25

2021-08-22T14:26

социальные выплаты

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал осуществить единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия". Глава государства напомнил, что инфляция в России составляет сейчас 6,5 процента. Однако она прогнозировалась в районе четырех процентов, и власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей в год будет ее превышать. Но сейчас, по словам президента, эта тысяча "все-таки инфляцией подъедается". "Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему — потому что структура потребления у них другая", — пояснил Путин.Поэтому, по его мнению, прибавки к пенсии в тысячу рублей недостаточно.Еще одна категория граждан, по отношению к которым государство должно предпринять прямые шаги поддержки, — это военнослужащие, добавил он."Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем <…> 15 тысяч рублей", — сказал президент.Он подчеркнул, что эти выплаты должны коснуться всех категорий пенсионеров и всех военнослужащих.

https://ria.ru/20210721/putin-1742246015.html

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социальные выплаты