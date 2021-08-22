https://ria.ru/20210822/valyuta-1746713782.html

Россиянам назвали признаки самых надежных валют

Россиянам назвали признаки самых надежных валют - РИА Новости, 22.08.2021

Россиянам назвали признаки самых надежных валют

Самыми надежными валютами являются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов, а это в первую... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T02:12

2021-08-22T02:12

2021-08-22T02:12

экономика

россия

артем тузов

ик "универ капитал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Самыми надежными валютами являются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов, а это в первую очередь доллар и евро, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Эксперт предостерегает от "культа высокого номинала денег", поскольку он может быть задан искусственно, и в таких случаях инфляция рано или поздно расставляет всё на свои места. К тому же, в кризисных ситуациях, например, во время военных действий, валюты не всегда могут приниматься по номиналу.Важно помнить, отмечает Тузов, что валюта — это в первую очередь деньги, то есть средство обмена, поэтому ключевое значение приобретает возможность её быстро продать, то есть её ликвидность. Поэтому, доллар и евро остаются валютами, которые "дороже золота" именно за счет своей ликвидности. Рубль, да и большинство других валют, не примут во многих других частях мира, а вот эти валюты примут, заключает эксперт.

https://ria.ru/20210819/bitkoin-1746291542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, артем тузов, ик "универ капитал"