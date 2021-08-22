Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/valyuta-1746713782.html
Россиянам назвали признаки самых надежных валют
Россиянам назвали признаки самых надежных валют - РИА Новости, 22.08.2021
Россиянам назвали признаки самых надежных валют
Самыми надежными валютами являются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов, а это в первую... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T02:12
2021-08-22T02:12
экономика
россия
артем тузов
ик "универ капитал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Самыми надежными валютами являются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов, а это в первую очередь доллар и евро, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Эксперт предостерегает от "культа высокого номинала денег", поскольку он может быть задан искусственно, и в таких случаях инфляция рано или поздно расставляет всё на свои места. К тому же, в кризисных ситуациях, например, во время военных действий, валюты не всегда могут приниматься по номиналу.Важно помнить, отмечает Тузов, что валюта — это в первую очередь деньги, то есть средство обмена, поэтому ключевое значение приобретает возможность её быстро продать, то есть её ликвидность. Поэтому, доллар и евро остаются валютами, которые "дороже золота" именно за счет своей ликвидности. Рубль, да и большинство других валют, не примут во многих других частях мира, а вот эти валюты примут, заключает эксперт.
https://ria.ru/20210819/bitkoin-1746291542.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3d1b47f33d504ddde57e2201aa29bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, россия, артем тузов, ик "универ капитал"
02:12 22.08.2021
 
Россиянам назвали признаки самых надежных валют

Эксперт Тузов: доллар и евро остаются валютами, которые "дороже золота" за счет ликвидности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара и евро
Знак доллара и евро - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Самыми надежными валютами являются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов, а это в первую очередь доллар и евро, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Эксперт предостерегает от "культа высокого номинала денег", поскольку он может быть задан искусственно, и в таких случаях инфляция рано или поздно расставляет всё на свои места. К тому же, в кризисных ситуациях, например, во время военных действий, валюты не всегда могут приниматься по номиналу.
Важно помнить, отмечает Тузов, что валюта — это в первую очередь деньги, то есть средство обмена, поэтому ключевое значение приобретает возможность её быстро продать, то есть её ликвидность. Поэтому, доллар и евро остаются валютами, которые "дороже золота" именно за счет своей ликвидности. Рубль, да и большинство других валют, не примут во многих других частях мира, а вот эти валюты примут, заключает эксперт.
Пункт обмена биткоинов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 01:16
Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин
 
ЭкономикаРоссияАртем ТузовИК "Универ Капитал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния