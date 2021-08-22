Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский - РИА Новости, 22.08.2021
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин жестко раскритиковал в Facebook президента Украины Владимира Зеленского за... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T04:17
2021-08-22T12:49
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
ренат кузьмин
анатолий шарий
страна.ua
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин жестко раскритиковал в Facebook президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции.По словам парламентария, глава государства полностью не оправдал ожиданий избирателей, нарушив предвыборные обещания.В пример он привел введенные накануне санкции против интернет-издания "Страна.ua", депутата Андрея Деркача и блогера Анатолия Шария и его семьи. Парламентарий назвал это "дикостью".Кузьмин заключил, что украинцы становятся свидетелями "удушения и уничтожения" свободы слова и превращения власти Зеленского в "диктатуру".
https://ria.ru/20210822/pozor-1746716747.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, ренат кузьмин, анатолий шарий, страна.ua, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
04:17 22.08.2021 (обновлено: 12:49 22.08.2021)
 
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский

Депутат Рады Кузьмин: Зеленский позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин жестко раскритиковал в Facebook президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции.
По словам парламентария, глава государства полностью не оправдал ожиданий избирателей, нарушив предвыборные обещания.

"Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал", — написал Кузьмин.

В пример он привел введенные накануне санкции против интернет-издания "Страна.ua", депутата Андрея Деркача и блогера Анатолия Шария и его семьи. Парламентарий назвал это "дикостью".
"В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог", — добавил депутат.
Кузьмин заключил, что украинцы становятся свидетелями "удушения и уничтожения" свободы слова и превращения власти Зеленского в "диктатуру".
Монумент основателям города в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
01:47
"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоРенат КузьминАнатолий ШарийСтрана.uaВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния