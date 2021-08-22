"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский

"Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал", — написал Кузьмин.