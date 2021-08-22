04:17 22.08.2021 (обновлено: 12:49 22.08.2021)
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Депутат Рады Кузьмин: Зеленский позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин жестко раскритиковал в Facebook президента Украины Владимира Зеленского за преследование независимых СМИ и оппозиции.
По словам парламентария, глава государства полностью не оправдал ожиданий избирателей, нарушив предвыборные обещания.
"Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал", — написал Кузьмин.
В пример он привел введенные накануне санкции против интернет-издания "Страна.ua", депутата Андрея Деркача и блогера Анатолия Шария и его семьи. Парламентарий назвал это "дикостью".
"В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог", — добавил депутат.
Кузьмин заключил, что украинцы становятся свидетелями "удушения и уничтожения" свободы слова и превращения власти Зеленского в "диктатуру".