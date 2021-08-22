https://ria.ru/20210822/udar-1746716254.html

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 22.08.2021

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:28

2021-08-22T01:28

2021-08-22T01:28

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тель-авив

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером.Кроме того, сообщается, что после оценки ситуации в ЦАХАЛ было решено усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивают израильские военные.В субботу вечером армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.Кроме того, сообщалось, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу.В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов.

https://ria.ru/20210821/palestina-1746708054.html

https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html

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в мире, израиль, хамас, тель-авив, армия обороны израиля