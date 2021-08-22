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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 22.08.2021
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:28
2021-08-22T01:28
2021-08-22T01:28
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером.Кроме того, сообщается, что после оценки ситуации в ЦАХАЛ было решено усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивают израильские военные.В субботу вечером армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.Кроме того, сообщалось, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу.В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов.
https://ria.ru/20210821/palestina-1746708054.html
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в мире, израиль, хамас, тель-авив, армия обороны израиля
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по оружейным цехам ХАМАС в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости.
Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС
с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером.
"Во время беспорядков из сектора Газа велся огонь, в результате чего был ранен солдат израильской пограничной полиции. В ответ истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам, принадлежащим организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
Кроме того, сообщается, что после оценки ситуации в ЦАХАЛ
было решено усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивают израильские военные.
В субботу вечером армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем
и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.
Кроме того, сообщалось, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.
Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу.
В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.
Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов.