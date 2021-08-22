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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 22.08.2021
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:28
2021-08-22T01:28
в мире
израиль
хамас
тель-авив
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером.Кроме того, сообщается, что после оценки ситуации в ЦАХАЛ было решено усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивают израильские военные.В субботу вечером армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.Кроме того, сообщалось, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу.В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов.
https://ria.ru/20210821/palestina-1746708054.html
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в мире, израиль, хамас, тель-авив, армия обороны израиля
01:28 22.08.2021
 
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по оружейным цехам ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / David Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что ВВС еврейского государства нанесли удар по четырём объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером.
"Во время беспорядков из сектора Газа велся огонь, в результате чего был ранен солдат израильской пограничной полиции. В ответ истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам, принадлежащим организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.
Кроме того, сообщается, что после оценки ситуации в ЦАХАЛ было решено усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивают израильские военные.
В субботу вечером армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.
Кроме того, сообщалось, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 22:26
В столкновениях на границе сектора Газа пострадали более 40 палестинцев
Ранее пресс-служба пограничной полиции Израиля сообщила, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе протестов, вспыхнувших в палестинском анклаве, и был в критическом состоянии доставлен в больницу.
В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса и против оккупации палестинских территорий Израилем. Палестинский минздрав сообщил, что огнем израильских военных были ранены более 40 жителей сектора Газа.
Военные отмечают, что к беспорядкам, ожидавшимся в пятницу на границе, израильская армия готовилась на протяжении недели, усиливая подразделения пограничной полиции и спецназа у забора безопасности. Беспорядки продолжались более трех часов.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 22:05
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В миреИзраильХамасТель-АвивАрмия обороны Израиля
 
 
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