https://ria.ru/20210822/trepanatsiya-1746606810.html

Тайна древних хирургов: зачем наши предки сверлили черепа наживую

Тайна древних хирургов: зачем наши предки сверлили черепа наживую - РИА Новости, 22.08.2021

Тайна древних хирургов: зачем наши предки сверлили черепа наживую

Трепанация — грубое хирургическое вмешательство, когда в черепе живого человека проделывают отверстие, — одна из самых древних операций на Земле. Археологи... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:00

2021-08-22T08:00

2021-08-22T08:05

наука

ростов-на-дону

российская академия наук

здоровье

институт археологии ран

археология

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Трепанация — грубое хирургическое вмешательство, когда в черепе живого человека проделывают отверстие, — одна из самых древних операций на Земле. Археологи находят кости с характерными повреждениями возрастом семь тысяч лет, причем в удаленных друг от друга регионах. Исследователи полагают: в разные эпохи и в разных частях планеты люди самостоятельно разрабатывали технику трепанации. А вот с какой целью — пока нет единого мнения. Трепанация по-скифскиЗимой 2018-го, работая в Крыму на раскопках недалеко от села Льговское, сотрудники Института археологии РАН обнаружили останки молодого скифского мужчины 20-29 лет. Погребение, датированное III тысячелетием до нашей эры, не особенно отличалось от ему подобных. Рядом со скелетом лежали кремневые наконечники стрел и два скребка — символы высокого социального статуса умершего. Однако что действительно поразило ученых, так это череп: на своде виднелись следы обширного хирургического вмешательства. Судя по размерам поврежденной области, это одна из крупнейших трепанаций эпохи бронзы, проведенная к тому же с филигранной точностью. Выскоблив довольно большой участок кости, доисторический доктор оставил тонкую — меньше миллиметра толщиной — костную пластинку и не повредил полость черепа, где расположены крупные кровеносные сосуды. Все это врач проделал несколькими каменными орудиями. Значит, у него был целый хирургический набор, а не один универсальный инструмент. Впрочем, прооперированному не повезло. Судя по тому, что на черепе нет признаков формирования новой костной ткани, его обладатель умер через одну-две недели после трепанации, что редкость, отмечают авторы работы. В большинстве случаев древние люди выживали даже после нескольких подобных процедур. Кроме того, на внутренней стороне черепа исследователи обнаружили следы воспалительного процесса. Однако пока не ясно, развился он из-за трепанации или предшествовал ей. Если дальнейшие исследования покажут, что воспаление первично, это докажет терапевтическое предназначение операции. А значит, скифы проводили ее ради излечения и избавления от сильных головных болей, а не в ритуальных целях. Древние останки с признаками хирургического вмешательства находят в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Нижнем Подонье и Северном Крыму. По мнению специалистов, это говорит о популярности такой операции в бронзовом веке. Корова вместо тренажераСогласно работе международной команды антропологов, техника трепанации зародилась в каменном веке как минимум семь тысяч лет назад. Древнейшие ее следы обнаружили во французском Эльзасе в конце 90-х годов прошлого столетия. В захоронении каменного века археологи нашли тогда 120 черепов, треть из которых носила следы операции. Сейчас по всему миру насчитывают уже несколько тысяч таких человеческих останков. Способ проведения трепанации и ее качество немного различаются — в зависимости от эпохи и региона. Так, первые в истории человечества хирурги использовали примитивный каменный скребок, которым постепенно соскабливали фрагмент крышки черепа. Их последователи уже вооружались кремневыми бурами и обсидиановыми ножами. С их помощью делали небольшие круглые отверстия. Иногда часть кости выпиливали. С освоением меди и железа инструменты усовершенствовали, и выживаемость после операций пошла вверх. Если в каменном веке умирало больше половины пациентов, то в бронзовом — уже меньше 20 процентов. К слову, доисторические хирурги оттачивали мастерство на животных, это не так давно выяснили французские археологи. Они тщательно изучили череп коровы, жившей около пяти тысяч лет назад, — и обнаружили послеоперационное отверстие. Причем это следы именно трепанации, а не травмы от столкновения с другим животным — потому что нет расколов кости. Зато вокруг отверстия есть несколько царапин, подобных тем, что обычно находят на черепах древних людей, перенесших трепанацию. Знак избранныхБольшинство специалистов считают, что чаще всего древние хирурги делали трепанации, чтобы избавить человека от головных болей или неврологических проблем, например эпилепсии. Кроме того, операцию проводили при серьезных травмах головы. Однако у ученых есть немало аргументов в пользу того, что трепанации — часть неизвестных доисторических ритуалов. Так, немецкие и российские археологи предполагают, что 13 древних черепов с характерными следами, обнаруженных в Ростове-на-Дону, на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, скорее всего, принадлежали шаманам или людям высокого социального положения. Находки датируют V-III тысячелетиями до нашей эры. Дело в том, что отверстия на них расположены в одном и том же месте: посредине затылка. По мнению специалистов, это не самый безопасный участок для проведения такой процедуры. Малейшая ошибка может стоить пациенту жизни. Все отверстия — овальной формы и размером от 2,5 до 4,5 сантиметра в ширину. Никаких признаков травм или инфекций на останках не было, а значит, трепанацию делали совершенно здоровым людям. В пользу последнего предположения говорят следы зарастания кости на 11 черепах. Обладатели еще двух, очевидно, операцию не пережили. По предположениям авторов работы, опасная процедура — часть неизвестного ритуала, который символизировал жесткое разделение общества на группы, и отверстие в черепе подчеркивало принадлежность к одной из них. Скорее всего, так помечали представителей высшего сословия или шаманов.По крайней мере, ученым известны подобные случаи из относительно недавнего прошлого. Так, около пяти процентов мадьярских черепов IX–X веков имеют следы трепанации. Есть мнение, что ее проводили в привилегированных слоях общества — чтобы подчеркнуть статус человека.

https://ria.ru/20181004/1529987434.html

https://ria.ru/20170629/1497537440.html

https://ria.ru/20191216/1562349688.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, российская академия наук, здоровье, институт археологии ран, археология