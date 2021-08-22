https://ria.ru/20210822/tranzit-1746751063.html

Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа

Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа

Главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева, заявил украинский... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:19

2021-08-22T15:19

2021-08-22T15:19

экономика

украина

сша

германия

ангела меркель

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом."На сегодняшний день основные риски из-за достройки "Северного потока – 2" среди всех стран будет нести Украина. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продолжении договоров про транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но пока это очень общие вещи. Завтра действительно будут встречаться три министра энергетики – США, Украины и Германии. Может быть, там появятся какие-то более конкретные вещи. Переход на зеленый курс Украины требует очень больших денег и длительного срока, поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украине", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель по итогам встречи в Киеве.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока –2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку – 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210822/vodorod-1746722734.html

украина

сша

германия

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экономика, украина, сша, германия, ангела меркель, владимир зеленский