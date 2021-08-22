Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/tranzit-1746751063.html
Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа
Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа
Главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева, заявил украинский... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:19
2021-08-22T15:19
экономика
украина
сша
германия
ангела меркель
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом."На сегодняшний день основные риски из-за достройки "Северного потока – 2" среди всех стран будет нести Украина. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продолжении договоров про транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но пока это очень общие вещи. Завтра действительно будут встречаться три министра энергетики – США, Украины и Германии. Может быть, там появятся какие-то более конкретные вещи. Переход на зеленый курс Украины требует очень больших денег и длительного срока, поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украине", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель по итогам встречи в Киеве.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока –2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку – 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
https://ria.ru/20210822/vodorod-1746722734.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, сша, германия, ангела меркель, владимир зеленский
15:19 22.08.2021
 
Зеленский: США, ФРГ и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа

Зеленский: США, Германия и Украина обсудят возможное прекращение транзита газа после 2024 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом.
"На сегодняшний день основные риски из-за достройки "Северного потока – 2" среди всех стран будет нести Украина. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продолжении договоров про транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но пока это очень общие вещи. Завтра действительно будут встречаться три министра энергетики – США, Украины и Германии. Может быть, там появятся какие-то более конкретные вещи. Переход на зеленый курс Украины требует очень больших денег и длительного срока, поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украине", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель по итогам встречи в Киеве.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока –2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку – 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 08:50
Эксперт оценил проект модернизации ГТС Украины под транзит водорода в ЕС
 
ЭкономикаУкраинаСШАГерманияАнгела МеркельВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния