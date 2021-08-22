https://ria.ru/20210822/tramp-1746724352.html

Трамп заявил, что Байден встал на колени перед талибами

Трамп заявил, что Байден встал на колени перед талибами - РИА Новости, 22.08.2021

Трамп заявил, что Байден встал на колени перед талибами

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден сдал в Афганистане все позиции и преклонил колени перед талибами. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:07

2021-08-22T09:07

2021-08-22T10:17

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден сдал в Афганистане все позиции и преклонил колени перед талибами.Он отметил, что имел дела с главой политофиса "Талибана"* Абдулом Гани Барадаром."Я сказал: Абдул, если что случится, мы вам устроим террор, будет ужасно. Не трогайте американцев, никогда не приходите в нашу страну, а вы станете продолжать свою гражданскую войну. Я ничего с этим не могу поделать, они воевали сотни лет, они это делают. И они хорошие бойцы. Но у меня были с ними хорошие отношения", — заявил Трамп на митинге в штате Алабама, который транслировали американские медиа.О контактах Трампа с муллой Абдулом Гани Барадаром сообщалось в начале марта 2020 года."Я им сказал: давайте к делу, для заключения соглашения есть условия. Они не согласились с первыми двумя, мы их крепко приложили, тогда они приняли условия. У них была пара условий, которые мы готовы были принять", — описал экс-президент ход переговоров.Однако последующее поражение на выборах помешало верному ходу сделки, считает Трамп. По мнению бывшего президента, мир разочаровывается в США. "На нас все смотрят и говорят: что, к черту, произошло с США так быстро? Они не могут поверить", — заключил Трамп.Переговоры США и радикального движения "Талибан" прошли в феврале 2020 года в Катаре и завершились подписанием соглашения о мире. Оно предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.Вывод войск начался в апреле. На этом фоне ситуация в Афганистане серьезно обострилась: талибы развернули быстрое наступление, в начале августа взяли под контроль все крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.Вскоре после этого Байден обвинил Вооруженные силы и правительство Афганистана в неспособности и нежелании сражаться за самих себя. По его словам, Америка не должна принимать участия в конфликте, в котором не хотят воевать сами афганцы.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210821/putin-1746685879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210821/afganistan-1746654724.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, россия