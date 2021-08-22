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Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранных
Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранных - РИА Новости, 22.08.2021
Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранных
Кубанские яблоки, подмосковная клубника, тульский картофель — все чаще на прилавках отечественное. Некогда заполонившие российский рынок импортные продукты... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T08:00
2021-08-22T08:04
экономика
импорт
импортозамещение
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Кубанские яблоки, подмосковная клубника, тульский картофель — все чаще на прилавках отечественное. Некогда заполонившие российский рынок импортные продукты удалось вытеснить. За последние семь лет закупки продовольствия за рубежом сократились на треть. Однако техника и лекарства по-прежнему сплошь иностранные. Почему в одних отраслях успех, а в других отставание — разбиралось РИА Новости.Дружно переходим на отечественный продуктСчитается, что от импортных продуктов Россия отказывается с 2014-го. На самом деле все началось двумя годами раньше, когда приняли программу развития сельского хозяйства. Государство компенсировало проценты по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, частично возмещало расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию, оборудование.Антироссийские санкции лишь ускорили этот процесс. В ответ Москва наложила эмбарго на мясо, рыбу, молочную продукцию, сыр, овощи, фрукты из ЕС и США. Через год под запрет попали продуты из Албании, Лихтенштейна, Исландии и Черногории, позже — с Украины. Все это заменили отечественными товарами.Первые результаты увидели в 2017-м: импорт сократился с 43 до 25 миллиардов долларов. С рынка ушли основные иностранные продавцы. Их место заняли российские производители.В 2020-м экспорт продовольствия впервые превысил импорт и достиг 30,7 миллиарда долларов. Это почти 79,5 миллиона тонн в натуральном выражении.Свинины теперь ввозят в десять раз меньше, чем раньше, говядины — в два с половиной, птицы — в два.А ведь нас десятилетиями кормили заграничными продуктами: "ножками Буша", говядиной с сальмонеллой и биостимуляторами роста.Сейчас мяса в России столько, что по экспорту говядины мы обогнали Австралию, Аргентину и Бразилию. Главный покупатель — Китай, приобретший в первом квартале 3,7 тысячи тонн, в 20 раз больше, чем год назад, отмечают в Центре отраслевой экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка.Уменьшилась зависимость от иностранной молочной продукции, сыров: отечественные производители нарастили мощности на треть. Не отстают овощеводы. Например, импорт томатов снизился на 45 процентов, яблок и груш — на 50.Однако целевых показателей пока не достигли. К 2021-му закупки молочки должны были сократиться на 30 процентов, по факту — 20. По овощам вместо ожидаемых 70,3 процента — лишь 27. По плодам и ягодам — 11 против плановых 20.Сказываются погодные условия, сезонность. Сколько не освобождай полки магазинов под кубанские яблоки, расти быстрее они не будут. Плодоносящим деревьям и растениям нужно больше времени, чем на постройку новых теплиц. И если отечественных огурцов в наших магазинах и на рынках уже почти 90 процентов, то помидоров — 56.Чтобы вытеснить импорт, нужно еще и снизить себестоимость продукции. "Это сложно, поскольку фермеры, предприятия закредитованы. Долги и расходы растут. Взлетают розничные цены. В 2019-м потребители потеряли из-за импортозамещения около 445 миллиардов рублей. Производители нуждаются в масштабных субсидиях, чтобы нивелировать подорожание. Особенно в пандемию", — отмечает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.В денежном выражении Россия ввозит продовольствия столько же. Но изменилась товарная структура. Например, до эмбарго на норвежского лосося приходилось 40 процентов импортной рыбы. Его заменили поставками из Чили и Фарерских островов.Доля ЕС упала, зато выросла у стран Латинской Америки, Китая и Белоруссии, которую часто упрекали за реэкспорт "запрещенки". К слову, соседняя республика лидирует по поставкам: 40 процентов (в 2013-м было 12).В основном сейчас покупаем цитрусовые (почти полтора миллиона тонн). На втором месте — вино и виноградное сусло (800 тысяч тонн).Отстающая техникаС техникой сложнее. С июня 2015-го по июль 2021-го реализовали лишь 1615 проектов импортозамещения, отмечает портал "Сделано у нас".Но есть по-настоящему выдающиеся результаты. Например, первая полностью отечественная газовая турбина мощностью до 500 мегаватт. Россия теперь производит подземные гидроперфораторные буровые установки.Продаем за рубеж даже медицинское оборудование: искусственные суставы, системы взятия капиллярной крови. Эти компании своевременно получили льготные займы от Фонда развития промышленности."Небольшие проекты недофинансированы. Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Ставку делают на устойчивые и опытные предприятия. Из-за этого не реализованы многие перспективные. Например, в фармацевтике. Мы до сих пор по большей части закупаем лекарства", — говорит Петр Пушкарев.Отстаем и в микроэлектронике — производстве чипов, полупроводников.Между тем банки, государственные и оборонные предприятия должны перейти на отечественное программное обеспечение и оборудование за два года. Насколько конкурентоспособны российские аналоги, пока неясно. Для создания полноценных нужно как минимум пять лет, в некоторых случаях и того больше."При этом доля отечественных товаров в госзаказе увеличилась с 50 процентов в 2019-м до 75 в 2020 году. По отдельным позициям превысила 90. Но в целом поставки пока на 20-30 процентов ниже планируемого", — указывает Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова. В машиностроении, ИТ, высокотехнологичном секторе предстоит еще многое сделать.К слову, нужно понимать, что отказ от иностранного — вовсе не панацея для экономики. Есть сферы, где увлекаться замещением или забегать вперед рискованно. Несмотря на курсовую разницу, собственное производство обходится дороже.Более того, если вариться в собственном соку, мимо могут пройти многие патенты и актуальные изобретения. Предприятия расслабятся без конкуренции, а расплачиваться придется рядовому покупателю.
https://ria.ru/20210729/produkt-1743306236.html
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экономика, импорт, импортозамещение
08:00 22.08.2021 (обновлено: 08:04 22.08.2021)
 

Перешли на свое: почему российские товары часто дороже иностранных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа выставке достижений сельского хозяйства в ГУМе в Москве
На выставке достижений сельского хозяйства в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Кубанские яблоки, подмосковная клубника, тульский картофель — все чаще на прилавках отечественное. Некогда заполонившие российский рынок импортные продукты удалось вытеснить. За последние семь лет закупки продовольствия за рубежом сократились на треть. Однако техника и лекарства по-прежнему сплошь иностранные. Почему в одних отраслях успех, а в других отставание — разбиралось РИА Новости.

Дружно переходим на отечественный продукт

Считается, что от импортных продуктов Россия отказывается с 2014-го. На самом деле все началось двумя годами раньше, когда приняли программу развития сельского хозяйства. Государство компенсировало проценты по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, частично возмещало расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию, оборудование.
Антироссийские санкции лишь ускорили этот процесс. В ответ Москва наложила эмбарго на мясо, рыбу, молочную продукцию, сыр, овощи, фрукты из ЕС и США. Через год под запрет попали продуты из Албании, Лихтенштейна, Исландии и Черногории, позже — с Украины. Все это заменили отечественными товарами.
Первые результаты увидели в 2017-м: импорт сократился с 43 до 25 миллиардов долларов. С рынка ушли основные иностранные продавцы. Их место заняли российские производители.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСыры на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень"
Сыры на Российской агропромышленной выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сыры на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень"
В 2020-м экспорт продовольствия впервые превысил импорт и достиг 30,7 миллиарда долларов. Это почти 79,5 миллиона тонн в натуральном выражении.
Свинины теперь ввозят в десять раз меньше, чем раньше, говядины — в два с половиной, птицы — в два.
А ведь нас десятилетиями кормили заграничными продуктами: "ножками Буша", говядиной с сальмонеллой и биостимуляторами роста.
Сейчас мяса в России столько, что по экспорту говядины мы обогнали Австралию, Аргентину и Бразилию. Главный покупатель — Китай, приобретший в первом квартале 3,7 тысячи тонн, в 20 раз больше, чем год назад, отмечают в Центре отраслевой экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка.
Прилавок с мясом в супермаркете в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00
Российский продукт заполонил крупнейший рынок мира
Уменьшилась зависимость от иностранной молочной продукции, сыров: отечественные производители нарастили мощности на треть. Не отстают овощеводы. Например, импорт томатов снизился на 45 процентов, яблок и груш — на 50.
Однако целевых показателей пока не достигли. К 2021-му закупки молочки должны были сократиться на 30 процентов, по факту — 20. По овощам вместо ожидаемых 70,3 процента — лишь 27. По плодам и ягодам — 11 против плановых 20.
Сказываются погодные условия, сезонность. Сколько не освобождай полки магазинов под кубанские яблоки, расти быстрее они не будут. Плодоносящим деревьям и растениям нужно больше времени, чем на постройку новых теплиц. И если отечественных огурцов в наших магазинах и на рынках уже почти 90 процентов, то помидоров — 56.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница тепличного хозяйства во время сбора урожая огурцов в Тамбовской области
Сотрудница тепличного хозяйства во время сбора урожая огурцов в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница тепличного хозяйства во время сбора урожая огурцов в Тамбовской области
Чтобы вытеснить импорт, нужно еще и снизить себестоимость продукции. "Это сложно, поскольку фермеры, предприятия закредитованы. Долги и расходы растут. Взлетают розничные цены. В 2019-м потребители потеряли из-за импортозамещения около 445 миллиардов рублей. Производители нуждаются в масштабных субсидиях, чтобы нивелировать подорожание. Особенно в пандемию", — отмечает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
В денежном выражении Россия ввозит продовольствия столько же. Но изменилась товарная структура. Например, до эмбарго на норвежского лосося приходилось 40 процентов импортной рыбы. Его заменили поставками из Чили и Фарерских островов.
Доля ЕС упала, зато выросла у стран Латинской Америки, Китая и Белоруссии, которую часто упрекали за реэкспорт "запрещенки". К слову, соседняя республика лидирует по поставкам: 40 процентов (в 2013-м было 12).
В основном сейчас покупаем цитрусовые (почти полтора миллиона тонн). На втором месте — вино и виноградное сусло (800 тысяч тонн).
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорговая полка с лимонами и мандаринами в магазине
Торговая полка с лимонами и мандаринами в магазине - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Торговая полка с лимонами и мандаринами в магазине

Отстающая техника

С техникой сложнее. С июня 2015-го по июль 2021-го реализовали лишь 1615 проектов импортозамещения, отмечает портал "Сделано у нас".
Но есть по-настоящему выдающиеся результаты. Например, первая полностью отечественная газовая турбина мощностью до 500 мегаватт. Россия теперь производит подземные гидроперфораторные буровые установки.
Продаем за рубеж даже медицинское оборудование: искусственные суставы, системы взятия капиллярной крови. Эти компании своевременно получили льготные займы от Фонда развития промышленности.
"Небольшие проекты недофинансированы. Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Ставку делают на устойчивые и опытные предприятия. Из-за этого не реализованы многие перспективные. Например, в фармацевтике. Мы до сих пор по большей части закупаем лекарства", — говорит Петр Пушкарев.
Отстаем и в микроэлектронике — производстве чипов, полупроводников.
Между тем банки, государственные и оборонные предприятия должны перейти на отечественное программное обеспечение и оборудование за два года. Насколько конкурентоспособны российские аналоги, пока неясно. Для создания полноценных нужно как минимум пять лет, в некоторых случаях и того больше.
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВ механообрабатывающем цехе машиностроительного завода "Тюменские моторостроители"
В механообрабатывающем цехе машиностроительного завода Тюменские моторостроители - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
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В механообрабатывающем цехе машиностроительного завода "Тюменские моторостроители"
"При этом доля отечественных товаров в госзаказе увеличилась с 50 процентов в 2019-м до 75 в 2020 году. По отдельным позициям превысила 90. Но в целом поставки пока на 20-30 процентов ниже планируемого", — указывает Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова. В машиностроении, ИТ, высокотехнологичном секторе предстоит еще многое сделать.
К слову, нужно понимать, что отказ от иностранного — вовсе не панацея для экономики. Есть сферы, где увлекаться замещением или забегать вперед рискованно. Несмотря на курсовую разницу, собственное производство обходится дороже.
Более того, если вариться в собственном соку, мимо могут пройти многие патенты и актуальные изобретения. Предприятия расслабятся без конкуренции, а расплачиваться придется рядовому покупателю.
 
ЭкономикаИмпортИмпортозамещение
 
 
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