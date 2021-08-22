https://ria.ru/20210822/tatary-1746779770.html

Крымские татары в Турции осудили решение Анкары поддержать саммит в Киеве

Крымские татары в Турции осудили решение Анкары поддержать саммит в Киеве - РИА Новости, 22.08.2021

Крымские татары в Турции осудили решение Анкары поддержать саммит в Киеве

Председатель Федерации крымскотатарских обществ Турции Унвер Сель осудил проведение международного саммита "Крымская платформа" и призвал турецкие власти... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T21:48

2021-08-22T21:48

2021-08-22T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Председатель Федерации крымскотатарских обществ Турции Унвер Сель осудил проведение международного саммита "Крымская платформа" и призвал турецкие власти пересмотреть свое решение об участии во встрече.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" Крыма. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Турцию на саммите представит министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Наш исторический опыт доказывает, что участие в таких организациях, которые содействуют вмешательству в ситуацию внерегиональных игроков, не приносит Турции никакой пользы, о чем свидетельствуют те территориальные потери, которые мы понесли после Крымской войны. По всем этим причинам крымские татары ожидают, что Турция пересмотрит свое решение об участии во встрече на Украине", - сказал Сель в открытом обращении, текстом которого располагает РИА Новости.По его мнению, участие Турции в предстоящем саммите, за которым стоят ряд американских неправительственных структур, поставит крымских татар в тяжелое положение и обернется угрозой региональной безопасности от Каспийского до Черного моря, от Кавказа до Восточного Средиземноморья."Участие турецкого министра иностранных дел в сопровождении представителей турецкой дипломатической миссии на Украине может негативно повлиять на интересы Турции в международных и региональных вопросах", - подчеркнул Сель.По его мнению, Турции важно углубить консультации и сотрудничество с Россией в интересах решения проблем крымских татар и региональной стабильности.

https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html

https://ria.ru/20210822/mid-1746773296.html

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в мире, украина, турция