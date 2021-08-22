https://ria.ru/20210822/tanker-1746763055.html

В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту

В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту - РИА Новости, 22.08.2021

В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту

Власти Малайзии задержали норвежский танкер с международным экипажем, в состав которого входят россияне, за незаконную якорную стоянку в территориальных водах... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:47

2021-08-22T17:47

2021-08-22T17:47

в мире

происшествия

безопасность

норвегия

малайзия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/146468/03/1464680325_76:0:3717:2048_1920x0_80_0_0_0a65f94e085c78d6bac2425186b5077d.jpg

БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Власти Малайзии задержали норвежский танкер с международным экипажем, в состав которого входят россияне, за незаконную якорную стоянку в территориальных водах страны вблизи береговой линии.Об этом сообщает на свое странице в социальной сети Facebook малайзийское Морское правоохранительное агентство (МПА), входящее в систему МВД страны.Танкер Clipper Hermod задержан Селангорским отделением МПА за незаконную якорную стоянку, на которую не было запрошено разрешение малайзийских властей или властей штата Селангор, говорится в сообщении.Правоохранители нашли на борту судна 20 членов экипажа, включая капитана и старшего помощника, имеющих гражданство России, Норвегии, Латвии и Филиппин, сообщает правоохранительное агентство. Двое членов экипажа доставлены на берег для выяснения обстоятельств. Законодательством Малайзии за якорную стоянку без разрешения властей предусмотрен штраф до 100 тыс малайзийских ринггит (23 526 долларов) и/или двухлетнее тюремное заключение для лица, принявшего решение о постановке судна на якорную стоянку с нарушением законодательства, напоминает МПА.Как выяснило предварительное дознание, танкер встал на якорную стоянку в ожидании дальнейших инструкций компании-владельца, штаб-квартира которой находится в Норвегии. МПА предупреждает иностранных владельцев судов о необходимости направления соответствующего запроса властям Малайзии в случае намерения встать на якорную стоянку у побережья страны, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746735022.html

норвегия

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, безопасность, норвегия, малайзия, россия