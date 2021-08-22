https://ria.ru/20210822/tanker-1746763055.html
В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту
В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту - РИА Новости, 22.08.2021
В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту
Власти Малайзии задержали норвежский танкер с международным экипажем, в состав которого входят россияне, за незаконную якорную стоянку в территориальных водах... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:47
2021-08-22T17:47
2021-08-22T17:47
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БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Власти Малайзии задержали норвежский танкер с международным экипажем, в состав которого входят россияне, за незаконную якорную стоянку в территориальных водах страны вблизи береговой линии.Об этом сообщает на свое странице в социальной сети Facebook малайзийское Морское правоохранительное агентство (МПА), входящее в систему МВД страны.Танкер Clipper Hermod задержан Селангорским отделением МПА за незаконную якорную стоянку, на которую не было запрошено разрешение малайзийских властей или властей штата Селангор, говорится в сообщении.Правоохранители нашли на борту судна 20 членов экипажа, включая капитана и старшего помощника, имеющих гражданство России, Норвегии, Латвии и Филиппин, сообщает правоохранительное агентство. Двое членов экипажа доставлены на берег для выяснения обстоятельств. Законодательством Малайзии за якорную стоянку без разрешения властей предусмотрен штраф до 100 тыс малайзийских ринггит (23 526 долларов) и/или двухлетнее тюремное заключение для лица, принявшего решение о постановке судна на якорную стоянку с нарушением законодательства, напоминает МПА.Как выяснило предварительное дознание, танкер встал на якорную стоянку в ожидании дальнейших инструкций компании-владельца, штаб-квартира которой находится в Норвегии. МПА предупреждает иностранных владельцев судов о необходимости направления соответствующего запроса властям Малайзии в случае намерения встать на якорную стоянку у побережья страны, говорится в сообщении.
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в мире, происшествия, безопасность, норвегия, малайзия, россия
В Малайзии задержали танкер с россиянами на борту
Власти Малайзии задержали норвежский танкер с россиянами на борту