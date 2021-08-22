https://ria.ru/20210822/taliby-1746782820.html
Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан, сообщил источник
Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2021
Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан, сообщил источник
Боевики движения "Талибан"* восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T23:01
2021-08-22T23:01
2021-08-22T23:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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россия
талибан
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КАБУЛ, 22 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, сообщил РИА Новости местный журналист."Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", — добавил собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.О том, что у талибов удалось отвоевать районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану на северо-востоке провинции, в пятницу сообщил глава Минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.Сегодня единственным организованным очагом противостояния талибам можно назвать только Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками.Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади региона страны.Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/taliby-1746782032.html
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в мире, афганистан, баглан, россия, талибан
23:01 22.08.2021 (обновлено: 23:38 22.08.2021)
Талибы отвоевали три района в афганской провинции Баглан, сообщил источник
Талибы отвоевали три района у сил сопротивления в афганской провинции Баглан
КАБУЛ, 22 авг — РИА Новости.
Боевики движения "Талибан
"* восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан
, отбив их у сил сопротивления, сообщил РИА Новости местный журналист.
"Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", — добавил собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.
О том, что у талибов удалось отвоевать районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану на северо-востоке провинции, в пятницу сообщил глава Минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.
Сегодня единственным организованным очагом противостояния талибам можно назвать только Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками.
Объединение действует на территории горной провинции Панджшер
к северо-востоку от Кабула
, одного из самых маленьких по населению и площади региона страны.
Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что жители Панджшера готовы к сопротивлению, как и во времена советского военного присутствия, и не сдадут территорию.
Ситуация в Афганистане
обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана
"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул
. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ
.
Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.
Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США
и стран НАТО
.
* Террористическая организация, запрещенная в России.