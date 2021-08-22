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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/taliby-1746782032.html
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер - РИА Новости, 22.08.2021
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер
Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T22:44
2021-08-22T22:59
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
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КАИР, 22 авг – РИА Новости. Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью движения "Талибан"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Наша цель - объединить страну, разных режимов (в ней) быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война", - сказал Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас", комментируя намерение талибов атаковать Панджшер.Вечером в воскресенье сообщалось, что они уже ждут соответствующего приказа. Ранее в тот же день талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746695481.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
22:44 22.08.2021 (обновлено: 22:59 22.08.2021)
 
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер

Представитель талибов объяснил, что целью атаки на Панджшер является весь Афганистан под талибами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАИР, 22 авг – РИА Новости. Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью движения "Талибан"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
"Наша цель - объединить страну, разных режимов (в ней) быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война", - сказал Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас", комментируя намерение талибов атаковать Панджшер.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 19:54Захват власти в Афганистане талибами
"Защищаем страну в одной провинции": лидер в Панджшере о войне с талибами
Вечером в воскресенье сообщалось, что они уже ждут соответствующего приказа. Ранее в тот же день талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 19:41Захват власти в Афганистане талибами
Источник рассказал, когда "Талибан"* сформирует новое правительство
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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