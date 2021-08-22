https://ria.ru/20210822/taliby-1746782032.html

Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер

Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер - РИА Новости, 22.08.2021

Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер

Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T22:44

2021-08-22T22:44

2021-08-22T22:59

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

россия

захват власти в афганистане талибами

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КАИР, 22 авг – РИА Новости. Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью движения "Талибан"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Наша цель - объединить страну, разных режимов (в ней) быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война", - сказал Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас", комментируя намерение талибов атаковать Панджшер.Вечером в воскресенье сообщалось, что они уже ждут соответствующего приказа. Ранее в тот же день талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746695481.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия