https://ria.ru/20210822/taliby-1746782032.html
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер - РИА Новости, 22.08.2021
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер
Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T22:44
2021-08-22T22:44
2021-08-22T22:59
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
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КАИР, 22 авг – РИА Новости. Целью военной акции в провинции Панджшер, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана, является объединение страны под властью движения "Талибан"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Наша цель - объединить страну, разных режимов (в ней) быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война", - сказал Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас", комментируя намерение талибов атаковать Панджшер.Вечером в воскресенье сообщалось, что они уже ждут соответствующего приказа. Ранее в тот же день талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
22:44 22.08.2021 (обновлено: 22:59 22.08.2021)
Талибы объяснили, зачем направили сотни бойцов в Панджшер
Представитель талибов объяснил, что целью атаки на Панджшер является весь Афганистан под талибами
КАИР, 22 авг – РИА Новости.
Целью военной акции в провинции Панджшер
, которая остается единственной не подконтрольной мятежникам частью Афганистана
, является объединение страны под властью движения "Талибан
"*, заявил представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
"Наша цель - объединить страну, разных режимов (в ней) быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война", - сказал Наим в интервью телеканалу "Аль-Хадас", комментируя намерение талибов атаковать Панджшер.
Вечером в воскресенье сообщалось, что они уже ждут соответствующего приказа. Ранее в тот же день талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ
, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле
аэропорт, который удерживают военные США
и других стран НАТО
.
* Террористическая организация, запрещенная в России.