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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/taliby-1746772279.html
Сотни талибов направились к Панджшерской долине
Сотни талибов направились к Панджшерской долине - РИА Новости, 22.08.2021
Сотни талибов направились к Панджшерской долине
Движение "Талибан"* заявило, что его боевики направляются к единственной оставшейся не занятой ими провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T19:59
2021-08-22T22:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
россия
сша
афганистан
нато
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что его боевики направляются к единственной оставшейся не занятой ими провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.По данным источника РИА Новости, боевики "Талибана"* ждут приказа, чтобы начать атаку.Ранее в воскресенье террористическое движение объявило, что дает четыре часа лидеру сопротивления в Панджшере Ахмаду Масуду на то, чтобы сдаться.Масуд — сын погибшего в 2001 году лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.В ответ на ультиматум он объявил, что жители провинции готовы ее защищать и сдавать Панджшер не станут. По словам Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу", а "Талибан" не продержится долго, если не изменит свою политику. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов страны, в том числе бойцы спецподразделений.Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html
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в мире, талибан, россия, сша, афганистан, нато
19:59 22.08.2021 (обновлено: 22:26 22.08.2021)
 
Сотни талибов направились к Панджшерской долине

Талибы заявили об отправке сотен бойцов для захвата провинции Панджшер

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана*
Боевики Талибана* - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что его боевики направляются к единственной оставшейся не занятой ими провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.
"Сотни моджахедов Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.) направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать", — цитирует агентство Франс Пресс представителя талибов.
По данным источника РИА Новости, боевики "Талибана"* ждут приказа, чтобы начать атаку.
Ранее в воскресенье террористическое движение объявило, что дает четыре часа лидеру сопротивления в Панджшере Ахмаду Масуду на то, чтобы сдаться.
Масуд — сын погибшего в 2001 году лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.
В ответ на ультиматум он объявил, что жители провинции готовы ее защищать и сдавать Панджшер не станут. По словам Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу", а "Талибан" не продержится долго, если не изменит свою политику. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов страны, в том числе бойцы спецподразделений.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.
Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.
Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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