https://ria.ru/20210822/taliby-1746772279.html

Сотни талибов направились к Панджшерской долине

Сотни талибов направились к Панджшерской долине - РИА Новости, 22.08.2021

Сотни талибов направились к Панджшерской долине

Движение "Талибан"* заявило, что его боевики направляются к единственной оставшейся не занятой ими провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:59

2021-08-22T19:59

2021-08-22T22:26

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что его боевики направляются к единственной оставшейся не занятой ими провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.По данным источника РИА Новости, боевики "Талибана"* ждут приказа, чтобы начать атаку.Ранее в воскресенье террористическое движение объявило, что дает четыре часа лидеру сопротивления в Панджшере Ахмаду Масуду на то, чтобы сдаться.Масуд — сын погибшего в 2001 году лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.В ответ на ультиматум он объявил, что жители провинции готовы ее защищать и сдавать Панджшер не станут. По словам Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу", а "Талибан" не продержится долго, если не изменит свою политику. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ о том, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов страны, в том числе бойцы спецподразделений.Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.Талибы заявляют, что 20-летняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас движение контролирует большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html

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в мире, талибан, россия, сша, афганистан, нато