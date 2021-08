"Stratego": Iron Maiden представили новую песню

https://ria.ru/20210822/stratego-1746561115.html

Iron Maiden представили композицию "Stratego", сообщает NME. РИА Новости, 22.08.2021

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Iron Maiden представили композицию "Stratego", сообщает NME.Это второй сингл с их 17-го альбома "Senjutsu". Ранее группа выпустила песню "The writing on the wall" ("Надпись на стене"), клип на которую сняли бывшие боссы Pixar. Авторы нового трека — гитарист Яник Герс и басист Стив Харрис. Песня была записана в 2019 году на студии в Париже. "Это счастье родиться в такое время, чтобы я мог услышать каждую песню группы, начиная с самой первой и заканчивая последней", "Maiden никогда не разочаровывают. Никак не могу дождаться выхода их нового альбома", — отреагировали фанаты. Релиз "Senjutsu" запланирован на 3 сентября 2021 года.

