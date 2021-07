https://ria.ru/20210719/pixar-1741573582.html

Бывшие боссы Pixar сняли клип про апокалипсис для Iron Maiden

Британская хэви-метал группа Iron Maiden выпустила клип на первую за шесть лет песню "The writing on the wall" ("Надпись на стене"), сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 19.07.2021

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британская хэви-метал группа Iron Maiden выпустила клип на первую за шесть лет песню "The writing on the wall" ("Надпись на стене"), сообщает Rolling Stone.Вокалист коллектива Брюс Дикинсон ради работы над роликом объединился с бывшими боссами студии Pixar Марком Эндрюсом и Эндрю Гордоном. Режиссером стал Никос Ливси. “У меня было довольно четкое представление о концепции сопровождения песни, и когда я встретил Марка и Эндрю, быстро стало ясно, что мы все на одной волне, — говорит Дикинсон. — Я горжусь тем, каким получился клип, он даже больше похож на мини-фильм. Я знал, что это сработает, как только Марк воплотил мои размышления в жизнь в своих невероятных раскадровках".События в клипе разворочаются накануне апокалипсиса. Главный герой ролика — талисман команды Эдди, он сражается с антагонистом и спасает мужчину и женщину, которые, судя по богатой символике видео, похожи на своеобразных Адама и Еву. В финале Эдди протягивает им яблоко. Фанаты пришли в восторг от клипа."Это шедевр. Анимация умопомрачительная", "Спасибо вам за это произведение искусства. Две самые любимые в мире вещи в одном видео: анимация и Iron Maiden", "Боже мой, не передать словами, как же великолепны Maiden", — пишут пользователи.

