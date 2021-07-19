Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210719/pixar-1741573582.html
Бывшие боссы Pixar сняли клип про апокалипсис для Iron Maiden
Бывшие боссы Pixar сняли клип про апокалипсис для Iron Maiden - РИА Новости, 19.07.2021
Бывшие боссы Pixar сняли клип про апокалипсис для Iron Maiden
Британская хэви-метал группа Iron Maiden выпустила клип на первую за шесть лет песню "The writing on the wall" ("Надпись на стене"), сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:13
2021-07-19T07:13
культура
музыка
новости культуры
pixar
iron maiden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741560633_395:0:2528:1200_1920x0_80_0_0_a9b8ca1e56e529f2e686b24378a3161c.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британская хэви-метал группа Iron Maiden выпустила клип на первую за шесть лет песню "The writing on the wall" ("Надпись на стене"), сообщает Rolling Stone.Вокалист коллектива Брюс Дикинсон ради работы над роликом объединился с бывшими боссами студии Pixar Марком Эндрюсом и Эндрю Гордоном. Режиссером стал Никос Ливси. “У меня было довольно четкое представление о концепции сопровождения песни, и когда я встретил Марка и Эндрю, быстро стало ясно, что мы все на одной волне, — говорит Дикинсон. — Я горжусь тем, каким получился клип, он даже больше похож на мини-фильм. Я знал, что это сработает, как только Марк воплотил мои размышления в жизнь в своих невероятных раскадровках".События в клипе разворочаются накануне апокалипсиса. Главный герой ролика — талисман команды Эдди, он сражается с антагонистом и спасает мужчину и женщину, которые, судя по богатой символике видео, похожи на своеобразных Адама и Еву. В финале Эдди протягивает им яблоко. Фанаты пришли в восторг от клипа."Это шедевр. Анимация умопомрачительная", "Спасибо вам за это произведение искусства. Две самые любимые в мире вещи в одном видео: анимация и Iron Maiden", "Боже мой, не передать словами, как же великолепны Maiden", — пишут пользователи.
https://ria.ru/20210714/yorke-1741096000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741560633_1154:0:2754:1200_1920x0_80_0_0_47efa5253c83caac4bf8c39aac85c0ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, pixar, iron maiden
07:13 19.07.2021
 

Бывшие боссы Pixar сняли клип про апокалипсис для Iron Maiden

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Британская хэви-метал группа Iron Maiden выпустила клип на первую за шесть лет песню "The writing on the wall" ("Надпись на стене"), сообщает Rolling Stone.
Вокалист коллектива Брюс Дикинсон ради работы над роликом объединился с бывшими боссами студии Pixar Марком Эндрюсом и Эндрю Гордоном. Режиссером стал Никос Ливси.
“У меня было довольно четкое представление о концепции сопровождения песни, и когда я встретил Марка и Эндрю, быстро стало ясно, что мы все на одной волне, — говорит Дикинсон. — Я горжусь тем, каким получился клип, он даже больше похож на мини-фильм. Я знал, что это сработает, как только Марк воплотил мои размышления в жизнь в своих невероятных раскадровках".
События в клипе разворочаются накануне апокалипсиса. Главный герой ролика — талисман команды Эдди, он сражается с антагонистом и спасает мужчину и женщину, которые, судя по богатой символике видео, похожи на своеобразных Адама и Еву. В финале Эдди протягивает им яблоко.
Фанаты пришли в восторг от клипа.
"Это шедевр. Анимация умопомрачительная", "Спасибо вам за это произведение искусства. Две самые любимые в мире вещи в одном видео: анимация и Iron Maiden", "Боже мой, не передать словами, как же великолепны Maiden", — пишут пользователи.
Thom Yorke feat. Radiohead - Creep (Very 2021 Rmx) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 01:08Культура
Том Йорк выпустил мрачный ремикс песни Radiohead
 
КультураМузыкаНовости культурыPixarIron Maiden
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В Нигерии упал военный самолет, пишут СМИ
16:02"Репортеры без границ" обратятся в суд после информации о слежке
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
Лента новостейМолния