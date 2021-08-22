10:34 22.08.2021 (обновлено: 10:41 22.08.2021)
В Arianespace назвали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура
Глава Arianespace Исраэль: следующий запуск спутников OneWeb с Байконура планируется 14 сентября
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Очередной запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур намечается на 14 сентября, заявил исполнительный директор пускового оператора - компании Arianespace Стефан Исраэль.
В июне источник РИА Новости сообщал, что старт планируется на 9 сентября.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже пять. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже девять: три с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 288 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.