https://ria.ru/20210822/sputniki-1746729547.html

В Arianespace назвали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура

В Arianespace назвали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура - РИА Новости, 22.08.2021

В Arianespace назвали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура

Очередной запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур намечается на 14 сентября, заявил исполнительный директор РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:34

2021-08-22T10:34

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Очередной запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур намечается на 14 сентября, заявил исполнительный директор пускового оператора - компании Arianespace Стефан Исраэль.В июне источник РИА Новости сообщал, что старт планируется на 9 сентября.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже пять. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также два старта ожидаются с Байконура в сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже девять: три с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 288 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210822/soyuz-1746719615.html

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