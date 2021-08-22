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"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb

"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb - РИА Новости, 22.08.2021

"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту британские космические аппараты системы связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T06:13

2021-08-22T06:13

2021-08-22T11:45

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту британские космические аппараты системы связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Ракета стартовала с космодрома Байконур в 01:13 мск. До этого пуск дважды переносили: 19 августа — из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса, а 20-го — из-за проблем в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками OneWeb.Развоз спутников по орбите разгонным блоком "Фрегат" занял три часа 45 минут. За это время блок совершил десять маневров, отделив девять групп спутников.Таким образом, орбитальная группировка OneWeb выросла до 288 спутников.Компании Arianespace и OneWeb в 2015 году подписали контракт на пуск "Союзов" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Первоначально предполагалось, что состоится 21 старт, затем их число сократили до 19. Из них выполнены уже девять — три с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.На этот год запланировано восемь-десять пусков, четыре уже состоялись. Следующий "Союз" должен стартовать в сентябре с Байконура, потом в октябре с Восточного, а в декабре намечены сразу два пуска — с Байконура и с Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи к концу этого года, а к июню следующего группировка спутников должна достичь 648 — это позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html

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байконур (город), москва, роскосмос, союз, космос - риа наука, восточный (космодром), земля, oneweb