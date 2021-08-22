https://ria.ru/20210822/smartfon-1746714442.html

Названы приложения, “съедающие” память смартфона

Названы приложения, “съедающие” память смартфона - РИА Новости, 22.08.2021

Названы приложения, “съедающие” память смартфона

Расход памяти мобильного устройства зависит от модели смартфона, а также от типа и версии приложения, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T03:13

2021-08-22T03:13

2021-08-22T11:59

общество

технологии

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эльвина гильфанова

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Расход памяти мобильного устройства зависит от модели смартфона, а также от типа и версии приложения, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова.Чем больший у приложения функционал, тем оно тяжелее. Программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отметила эксперт. Место в смартфоне занимают в основном мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.В мессенджерах и интернет-браузерах можно регулировать использование памяти через внутренние настройки приложения. Чтобы освободить место, достаточно очистить медиафайлы и кеш. Именно они в основном “съедают” память.Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Гильфанова. У Apple есть функция “Сгрузить приложение”, данные при этом не пропадут.В смартфонах Android меню очистки памяти, как правило, доступно в настройках телефона. Нужно перейти в “настройки”, затем в ”приложения” и отсортировать их по размеру. Устройство покажет самые емкие программы. Чтобы освободить память, нужно выбрать “очистить кеш” или ”очистить данные”.

https://ria.ru/20210816/uvedomleniya-1745860199.html

https://ria.ru/20210811/funktsii-1745280776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, apple, google android, роскачество, яндекс, россия, эльвина гильфанова