03:13 22.08.2021 (обновлено: 11:59 22.08.2021)
Названы приложения, “съедающие” память смартфона
Аналитик Гильфанова: медиафайлы и кеш “съедают” память смартфона
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Расход памяти мобильного устройства зависит от модели смартфона, а также от типа и версии приложения, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова.
Чем больший у приложения функционал, тем оно тяжелее. Программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку — самые "тяжелые", отметила эксперт. Место в смартфоне занимают в основном мессенджеры, музыкальные сервисы и различные библиотеки файлов.
В мессенджерах и интернет-браузерах можно регулировать использование памяти через внутренние настройки приложения. Чтобы освободить место, достаточно очистить медиафайлы и кеш. Именно они в основном “съедают” память.
Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Гильфанова. У Apple есть функция “Сгрузить приложение”, данные при этом не пропадут.
"Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store”, — сказала Гильфанова.
В смартфонах Android меню очистки памяти, как правило, доступно в настройках телефона. Нужно перейти в “настройки”, затем в ”приложения” и отсортировать их по размеру. Устройство покажет самые емкие программы. Чтобы освободить память, нужно выбрать “очистить кеш” или ”очистить данные”.
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