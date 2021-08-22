https://ria.ru/20210822/slutskiy-1746767917.html

Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий

Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев не стал прорывом для президента Украины Владимира Зеленского, прогресса в реализации Минских соглашений нет, а... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T18:47

2021-08-22T18:47

2021-08-22T18:47

в мире

украина

ангела меркель

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев не стал прорывом для президента Украины Владимира Зеленского, прогресса в реализации Минских соглашений нет, а разговоры о "Севером потоке — 2" стали отвлечением внимания от реальных проблем, написал в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Визит Меркель на Украину явно не стал прорывом для Зеленского. Сам украинский президент признал, что главной темой переговоров был не "Северный поток — 2", не оказание какой-либо очередной помощи Киеву, а урегулирование в Донбассе. Канцлер ФРГ констатировала, что видимого прогресса в реализации Минских договоренностей нет", - отметил Слуцкий.Политик добавил, что "именно Киев все это время последовательно занимался саботажем Минских соглашений и парижских договорённостей", сегодня ситуация в "вопросах проведения выборов в ДНР и ЛНР или к закреплению особого статуса Донбасса на конституционном уровне" не изменилась."Даже более: внесенный украинским правительством в Верховную раду законопроект о переходном периоде в Донбассе полностью противоречит этим соглашениям. Не говоря обо всем остальном", - заметил парламентарий.Слуцкий добавил, что тема "Северного потока — 2" - попытка отвлечь внимание и способ получить очередную финансовую помощь."Видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска "Северного потока —2", а также говорить о возможном некоем "зеленом" курсе Украины, одновременно намекая на предоставление очередной финансовой поддержки для его реализации со стороны Запада", - написал он.Говоря о словах Зеленского о намерении создать украинский флот столь мощным, что и 30 лет назад, политик отметил, что это "почти смешно", флот Украины - наследие СССР. "И "ее флот" - это часть советского флота, оставшаяся в Черном море после распада СССР, которую за всё это время власти страны не смогли сохранить в приличном состоянии, как, кстати, и газотранспортную сеть - еще одно наследие Советского Союза", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20210822/merkel-1746762856.html

https://ria.ru/20210822/potok-1746765046.html

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в мире, украина, ангела меркель, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик)