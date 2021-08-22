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Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий
Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.08.2021
Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев не стал прорывом для президента Украины Владимира Зеленского, прогресса в реализации Минских соглашений нет, а... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T18:47
2021-08-22T18:47
в мире
украина
ангела меркель
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев не стал прорывом для президента Украины Владимира Зеленского, прогресса в реализации Минских соглашений нет, а разговоры о "Севером потоке — 2" стали отвлечением внимания от реальных проблем, написал в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Визит Меркель на Украину явно не стал прорывом для Зеленского. Сам украинский президент признал, что главной темой переговоров был не "Северный поток — 2", не оказание какой-либо очередной помощи Киеву, а урегулирование в Донбассе. Канцлер ФРГ констатировала, что видимого прогресса в реализации Минских договоренностей нет", - отметил Слуцкий.Политик добавил, что "именно Киев все это время последовательно занимался саботажем Минских соглашений и парижских договорённостей", сегодня ситуация в "вопросах проведения выборов в ДНР и ЛНР или к закреплению особого статуса Донбасса на конституционном уровне" не изменилась."Даже более: внесенный украинским правительством в Верховную раду законопроект о переходном периоде в Донбассе полностью противоречит этим соглашениям. Не говоря обо всем остальном", - заметил парламентарий.Слуцкий добавил, что тема "Северного потока — 2" - попытка отвлечь внимание и способ получить очередную финансовую помощь."Видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска "Северного потока —2", а также говорить о возможном некоем "зеленом" курсе Украины, одновременно намекая на предоставление очередной финансовой поддержки для его реализации со стороны Запада", - написал он.Говоря о словах Зеленского о намерении создать украинский флот столь мощным, что и 30 лет назад, политик отметил, что это "почти смешно", флот Украины - наследие СССР. "И "ее флот" - это часть советского флота, оставшаяся в Черном море после распада СССР, которую за всё это время власти страны не смогли сохранить в приличном состоянии, как, кстати, и газотранспортную сеть - еще одно наследие Советского Союза", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20210822/merkel-1746762856.html
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в мире, украина, ангела меркель, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик)
18:47 22.08.2021
 
Зеленский не добился успеха на переговорах с Меркель, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий о визите Меркель на Украину: прорыва для Зеленского не произошло

© AP Photo / Stefanie Loos/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Stefanie Loos/Pool
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев не стал прорывом для президента Украины Владимира Зеленского, прогресса в реализации Минских соглашений нет, а разговоры о "Севером потоке — 2" стали отвлечением внимания от реальных проблем, написал в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Визит Меркель на Украину явно не стал прорывом для Зеленского. Сам украинский президент признал, что главной темой переговоров был не "Северный поток — 2", не оказание какой-либо очередной помощи Киеву, а урегулирование в Донбассе. Канцлер ФРГ констатировала, что видимого прогресса в реализации Минских договоренностей нет", - отметил Слуцкий.
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"Даже более: внесенный украинским правительством в Верховную раду законопроект о переходном периоде в Донбассе полностью противоречит этим соглашениям. Не говоря обо всем остальном", - заметил парламентарий.
Слуцкий добавил, что тема "Северного потока — 2" - попытка отвлечь внимание и способ получить очередную финансовую помощь.
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"Видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска "Северного потока —2", а также говорить о возможном некоем "зеленом" курсе Украины, одновременно намекая на предоставление очередной финансовой поддержки для его реализации со стороны Запада", - написал он.
Говоря о словах Зеленского о намерении создать украинский флот столь мощным, что и 30 лет назад, политик отметил, что это "почти смешно", флот Украины - наследие СССР. "И "ее флот" - это часть советского флота, оставшаяся в Черном море после распада СССР, которую за всё это время власти страны не смогли сохранить в приличном состоянии, как, кстати, и газотранспортную сеть - еще одно наследие Советского Союза", - добавил Слуцкий.
 
В миреУкраинаАнгела МеркельВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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