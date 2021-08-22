Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/sirius-1746746849.html
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России - РИА Новости, 22.08.2021
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:26
2021-08-22T14:27
общество
владимир путин
единая россия
елена шмелева
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595291863_0:160:3078:1891_1920x0_80_0_0_d85227bc122807090b649d28876e467b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования.На встрече с представителями партии "Единая Россия" Путин отметил, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра "Сириус", который работает с одаренными детьми. Сама по себе идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, подчеркнул президент, отметив, что центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом."Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", - сказал президент.По его словам, нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью.
https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html
https://ria.ru/20210818/devochka-1746281734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595291863_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_13167c812a6f7efda8ea413bdcbc6780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, единая россия, елена шмелева, россия
14:26 22.08.2021 (обновлено: 14:27 22.08.2021)
 
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России

Президент России Путин предложил использовать наработки центра "Сириус" в школах по всей России

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования.
На встрече с представителями партии "Единая Россия" Путин отметил, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра "Сириус", который работает с одаренными детьми. Сама по себе идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, подчеркнул президент, отметив, что центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 15:05
Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ
"Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", - сказал президент.
По его словам, нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью.
Вид на Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 21:48
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила на платное отделение в МГУ
 
ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияЕлена ШмелеваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния