https://ria.ru/20210822/sirius-1746746849.html
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России - РИА Новости, 22.08.2021
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:26
2021-08-22T14:26
2021-08-22T14:27
общество
владимир путин
единая россия
елена шмелева
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования.На встрече с представителями партии "Единая Россия" Путин отметил, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра "Сириус", который работает с одаренными детьми. Сама по себе идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, подчеркнул президент, отметив, что центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом."Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", - сказал президент.По его словам, нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью.
https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html
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общество, владимир путин, единая россия, елена шмелева, россия
14:26 22.08.2021 (обновлено: 14:27 22.08.2021)
Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
Президент России Путин предложил использовать наработки центра "Сириус" в школах по всей России