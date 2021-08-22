https://ria.ru/20210822/sirius-1746746849.html

Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России

Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России - РИА Новости, 22.08.2021

Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:26

2021-08-22T14:26

2021-08-22T14:27

общество

владимир путин

единая россия

елена шмелева

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми "Сириус" во всей школьной системе образования.На встрече с представителями партии "Единая Россия" Путин отметил, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра "Сириус", который работает с одаренными детьми. Сама по себе идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, подчеркнул президент, отметив, что центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом."Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", - сказал президент.По его словам, нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью.

https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html

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общество, владимир путин, единая россия, елена шмелева, россия