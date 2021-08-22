https://ria.ru/20210822/severnyy_potok-1746776224.html

"Нафтогаз" выступил с заявлением после встречи Путина и Меркель

"Нафтогаз" выступил с заявлением после встречи Путина и Меркель - РИА Новости, 22.08.2021

"Нафтогаз" выступил с заявлением после встречи Путина и Меркель

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что транзит газа в ЕС должен быть сохранен через Украину на текущем уровне, а через "Северный поток 2" могут... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:44

2021-08-22T20:44

2021-08-22T20:53

сша

владимир путин

евросоюз

нафтогаз украины

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

allseas

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что транзит газа в ЕС должен быть сохранен через Украину на текущем уровне, а через "Северный поток 2" могут идти дополнительные объемы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС."Учитывая вчерашние заявления господина Путина буквально по итогам его встречи с госпожой (канцлером Германии Ангелой – ред.) Меркель, мы очень четко говорим, что те объемы, которые сейчас европейские компании получают через Украину по текущим контрактам, должны и дальше транспортироваться через Украину. Просто в контрактах этих должны быть изменения, и точкой передачи этого газа должна быть граница Украины и России. А вот если дополнительно эти европейские компании хотят что-то покупать, вот тогда они смогут рассматривать "Северный поток 2", - заявил Витренко на брифинге в воскресенье.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210822/merkel-1746752389.html

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746749356.html

сша

балтийское море

россия

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сша, владимир путин, евросоюз, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, allseas, россия